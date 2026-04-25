Bózsik Tamás

Olyan súlyos sérülést szenvedett a Real Madrid sztárja, hogy lemarad a világbajnokságról

Eder Militao

Éder Militao izomsérülés miatt biztosan kihagyja a 2026-os világbajnokságot, ami hatalmas érvágás a brazil válogatottnak.

A brazil középhátvéd a Real Madrid keddi, Alaves elleni bajnoki mérkőzésén dőlt ki a sorból, olyannyira, hogy műteni is kell - értesült Miguel Angel Diaz spanyol újságíró. Információi szerint a teljeskörű orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy muszáj kés alá feküdnie. 

Ez azt jelenti, hogy a nyáron még biztosan zajlani fog a felépülése, így nem lehet ott Brazíliával a 2026-os világbajnokságon. 

Ha mindez nem lett volna elég, Militaót már nem először hátráltatta sérülés a szezon folyamán, hiszen nemrég tért vissza egy négyhónapos kihagyásból. 

Bár angol kiadásunk megjegyzi, hogy a Királyiak orvosi csapata óvatosan engedte vissza a pályára a sérülésből felépült játékost, az ötödik meccsén ismét beütött a baj. 

Éppen emiatt mindössze 16 La-Liga-összecsapáson szerepelt az idei kiírásban. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

