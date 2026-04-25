Olyan súlyos sérülést szenvedett a Real Madrid sztárja, hogy lemarad a világbajnokságról

A brazil középhátvéd a Real Madrid keddi, Alaves elleni bajnoki mérkőzésén dőlt ki a sorból, olyannyira, hogy műteni is kell - értesült Miguel Angel Diaz spanyol újságíró. Információi szerint a teljeskörű orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy muszáj kés alá feküdnie.

Ez azt jelenti, hogy a nyáron még biztosan zajlani fog a felépülése, így nem lehet ott Brazíliával a 2026-os világbajnokságon.

Ha mindez nem lett volna elég, Militaót már nem először hátráltatta sérülés a szezon folyamán, hiszen nemrég tért vissza egy négyhónapos kihagyásból.

Bár angol kiadásunk megjegyzi, hogy a Királyiak orvosi csapata óvatosan engedte vissza a pályára a sérülésből felépült játékost, az ötödik meccsén ismét beütött a baj.

Éppen emiatt mindössze 16 La-Liga-összecsapáson szerepelt az idei kiírásban.

Kapcsolódó

Utolsó másodperces drámát hozott a Real Betis és a Real Madrid ütközete



