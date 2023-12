Oltalmába vette a Liverpool edzője az agyonkritizált Szoboszlai Dominikot

Jürgen Klopp tiszta vizet öntött a pohárba.

A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp világossá tette, hogy az agyonkritizált magyar sztárfocistát nem a gyenge játéka miatt cserélte le vasárnap a Manchester United elleni meccsen.



Mint megírtuk, Szoboszlai Dominiknak talán a Manchester United elleni gól nélküli bajnoki volt az eddigi leggyengébb meccse a Liverpool színeiben.

A találkozó után a szigetország sajtója kemény kritikával illette őt, az uruguayi Darwin Núnezzel együtt. A goal.com angol kiadása is rendkívül alacsony osztályzattal „jutalmazta” a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményét. A lap szerint a támadó csak árnyéka volt a szezon eleji önmagának, sok kulcspasszt elhibázott, emiatt számos ígéretes támadás akadt el rajta.

Jürgen Klopp menedzser a 61. percben cserélte le Szoboszlait, a német szakember elmondása szerint azonban egyáltalán nem a rossz teljesítménye miatt kellett lejönnie a középpályásnak.

„Talán két-három mérkőzéssel ezelőtt volt olyan, amikor az első benyomásomhoz képest nyilvánvalóan látni lehetett némi fejlődést tőle. Mindig is világos volt, hogy nem így fognak menni a dolgok – ő még nagyon fiatal. Ma több játékhelyzetben is kiválóan teljesített. Igaz, többször is labdát vesztett, de ennek semmi köze nem volt a lecseréléséhez. Inkább csak arról van szó, hogy lehetőségünk van rá, hogy belenyúljunk a meccsbe, így ilyenkor elgondolkozunk rajta, miként változtathatunk a felálláson” – idézte a klubhonlap Klopp szavait, aki szerint tehát a meccs alakulása miatt kellett változtatni a csapaton.

A 23 éves magyar labdarúgó 17 bajnokin lépett eddig pályára a Vörösök mezében: 1418 játékpercnél, két gólnál és három gólpassznál jár a Premier League-ben. Az Angol Ligakupában az eddigi két találkozón 101 percet töltött a pályán és egyszer talált a kapuba. Az Európa Ligában pedig rendszerint pihenteti, csereként használja őt az edzője, de így is összeszedett három meccsen 85 játékpercet.

A Liverpool a mostani szezonban először veszített pontokat hazai pályán a múlt vasárnap. A botlás sokba került a Vörösöknek, hiszen az Arsenal megelőzte őket a Premier League tabelláján. Igaz, a követkető fordulóban, szombaton 18.30 órától az Anfielden vendégeskednek az Ágyúsok, így ismét változhat az éllovas kiléte.

Szoboszlaiékra azonban vár még egy meccs a bajnoki rangadóig: szerdán 21 órai kezdettel a West Ham Uniteddel csapnak össze a ligakupában.