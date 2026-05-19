Oliver Baumann is reagált arra, hogy Manuel Neuer mellett teszi le a voksát a német szövetségi kapitány

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Julian Nagelsmann állítólag behívná a német válogatott világbajnoki keretébe Manuel Neuert, annak ellenére, hogy Oliver Baumann védte végig a selejtezőt.

A kiszivárgott sajtóhír számos korábbi német válogatott játékost felháborított, Michael Ballack például a visszatérése esetén rögtön a kezdőcsapatba várná a Bayern München hálóőrét.

A Bild azóta arról írt, hogy a szövetségi kapitány állítólag tájékoztatta a Hoffenheim kapusát, hogy nem az ő nevével fog kezdődni a német nemzeti csapat összeállítása a nyári tornán.

Bár csalódottan fogadta a hírt, biztosította Nagelsmannt, hogy így is rendelkezésére áll majd a válogatottnak.

Arra, hogy hogyan alakul a Nationalmannschaft kapushelyzete, csütörtökig kell várni, ugyanis akkor hirdeti ki Nagelsmann hazáőja válogatottjának keretét.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.