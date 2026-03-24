Ole Book
Már meg is van a Borussia Dortmund új sportigazgatója

Gyorsan megtalálta a menesztett Sebastian Kehl utódját a Ruhr-vidéki klub.

Ole Bookot nevezte ki új sportigazgatójának a Borussia Dortmund, akit a német másodosztály második helyén álló Elversbergtől szerződtetett - írta meg angol kiadásunk. A német szakember egészen a 2028-29-es szezonig kötelezte el magát a BVB-hez. 

Book először játékosmegfigyelőként kezdett el dolgozni a Elversbergnél, majd feltornázta magát a sportigazgatói székbe. Az eredmények őt is igazolják: a klub 2022-ben és 2023-ban is feljutást ünnepelhetett, emiatt szerepel most a Bundesliga 2-ban, és jó eséllyel pályázik az automatikus élvonalbeli feljutásra. 

Arról a GOAL is beszámolt, hogy az egykori legendás játékosát, Sebastien Kehlt menesztette a sportigazgatói pozícióból a vezetőség. 

Igaz, a hír nem tűnt olyan váratlannak, hiszen sem az ő, sem pedig a sportért felelős ügyvezető igazgató, Lars Ricken munkájával nem voltak megelégedve a sárga-feketéknél. 

