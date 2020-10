Október 20.: FTC győzelem és debreceni bundavád a BL-ben

Október 20-án játszottak már magyar csapatok BEK/BL-meccset, ráadásul nem is rossz a mérleg, sőt a vereség is bekerült a rekordok könyvébe – meg állítólag a nyomozati anyagokba is, de erre majd visszatérünk.

1976. október 20-án a az NDK bajnokát a Dinamo Dresden fogadta az Üllői úton. A meccsre úgy 30 ezren voltak kíváncsiak és többségük nem is csalódott, mert a zöld-fehérek 1–0-ra nyertek a drezdai együttes ellen. A gólt Onhausz Tibor szerezte, de a csapatban olyan kiválóságok játszottak, mint Nyilasi Tibor, Ebedil Zoltán, Rab Tibor, vagy éppen Bálint László. Kicsit (nagyon) rontja az összképet, hogy a visszavágón a Dinamo 4–0-ra nyert, így kiesett a magyar bajnok.

1971-ben ezen a napon az Újpest egyenesen Spanyolországban szerepelt és döbbenetes módon 1–0-ra nyert a Valencia ellen. Mondjuk a lilák csapata sem volt akármi: Dunai Antal – a győztes gól szerzője –, Tóth András, Juhász Péter, Bene Ferenc és Zámbó Sándor is ott volt a magyar csapatban. A Megyeri úti visszavágón 2–1-re nyert a magyar bajnok és továbbjutott.

Több csapat

A Bajnokok Ligájában a lépett pályára október 20-án, ám a Fiorentina elleni meccs nem a győzelemről marad emlékezetes. 2009-ben 42 ezren látták a régi Puskás-stadionban, hogy az első félidő 37. percében 4–2-re vezetett az olasz csapat. A rekord azonban az volt, hogy a 10. percig már három találat esett a mérkőzésen és ilyen előtte sosem fordul még elő a BL-ben. Ráadásul a 2. percben Czvitkovics Péter szerezte a DVSC első BL-gólját, amelyért akkor a Nemzeti Sporttól 100 ezer forint prémiumot kapott, amit aztán jótékony célra ajánlott fel. Aztán, amikor kirobbant az európai fogadásicsalás-botrány ezt a meccset is belevették a vádiratba. A bochumi ügyészség vádirata szerint „megközelítőleg minden védőjátékos” benne volt a csalásban. A vádhatóság állítása szerint a DVSC–Fiorentina meccsen (és egy korábbi Young Boys elleni UEFA-kupa meccsen) a Debrecennek sok gólt kellett kapnia. Mondjuk ez összejött és a hajdúságiak közül Vukasin Polekszics és Mészáros Norbert büntetést is kapott.