Ők voltak idén a legjobbak - íme, a GOAL 2020-as álomcsapata

Nem meglepő módon az idén mindent megnyerő , illetve a 30 év után először angol bajnoki címet szerző dominálja idei álomcsapatunkat. Némileg csaltunk, mert egy játékost nem a saját posztján neveztünk be, de nem hagyhattuk őt ki, annyira sokoldalú és remek játékos. És persze, van egy név, aki még oly sok év után is kihagyhatatlan a csapatunkból, hiszen még mindig ragyogóan teljesít- annyit elárulunk, nem Messiről van szó.

Kapus

Manuel Neuer

Több csapat

Több jelöltünk is volt, végül a németek világbajnok hálóőre mellett tettük le a voksunkat, holott Oblak illetve Allison is szenzációs évet tudhatott maga mögött. Neuer klubszinten mindent megnyert a Bayern Münchennel és fontos meccseken mutatott be nagy védéseket. Még mindig a legjobbak között van a posztján, sőt, szerkesztőségünk szerint idén ő volt a legjobb hálóőr.

Védelem

Trent Alexander-Arnold-Van Dijk-Sergio Ramos-Alphonso Davies

A liverpooli duó helye a csapatban megkérdőjelezhetetlen volt, mindkettejüket egyértelműen posztján a világ legjobbjának tartják. Nélkülük nem lehetett volna ünnepelhetett volna az Anfield közönsége bajnoki címet, úgy, ahogyan a sem a fantasztikus szezont maga mögött tudó Sergio Ramos nélkül. A világbajnok középhátvéd amellett, hogy a védelem vezére volt a bajnoki címet nyerő Királyi Gárdában, 11 gólt szerzett, amely védő létére kiemelkedő - akkor is, ha ezek döntő többsége büntetőből született.

Alphonso Davies olyan gyorsan robbant be a Bayern Münchenbe, mint amilyen gyorsan fut a pálya bal oldalán- elképesztő sebességgel. Bár fiatal kanadai teljesítménye az őszi szezonra némileg visszaesett, majd később sérülésekkel is meg kellett küzdenie, nem lehet kérdés, hogy az előttünk álló évtized egyik legjobb szélsőhátvédje lesz. Sőt, már most is az.

Középpálya

Joshua Kimmich-Thiago Alcantara-Kevin De Bruyne

Kimmich sokoldalúságának köszönheti -amellett, hogy szenzációsan játszott-, hogy bekerülhetett a csapatunkba, hiszen Trent-Alexander Arnold helyére azért mégsem szerettük volna betenni. De így, hogy a középpályásként is képes kimagasló teljesítményre könnyedén helyet tudtunk szorítani számára. Minden sorozatot figyelembe véve 51 mérkőzésen 7 gólt és 17 gólpasszt szerzett, a triplázó Bayernben.

Abban a Bayernben, amelynek az előző szezonban az egyik legfontosabb láncszeme Thiago Alcantara volt. Az azóta már távozó Liverpoolba távozó spanyol fazonszabász végre egészséges tudott lenni és minden sorozatot figyelembe véve 40 tétmeccsen lépett pályára.

De Bruyne helye is biztos volt a csapatunkban, ebben szerkesztőségünk minden tagja egyetértett. A belga zseninek bár idén csapatszinten nem jött össze a nagy siker, lemaradtak a bjanoki címről, illetve a régóta vágyott siker sem sikerült, egyénileg ismét fantasztikus szezont produkált. 35 angol bajnoki mérkőzésen 13 gólt lőtt és 20 asszisztott jegyzett, utóbbival beállította Henry 2003-as rekordját.

Támadósor

Mo Salah-Lewandowski-Cristiano Ronaldo

Salah vagy Mané? Volt némi vita a szerkesztőségünkben, hogy melyik liverpooli egészítse ki Lewát és CR7-et a támadósorban, végül az egyiptomi szélső mellett döntöttünk. A 28 éves klasszis minden sorozatot figyelembe véve 23 gólt lőtt, illetve 13 gólpasszt adott, hozzásegítve ezzel csapatát a bajnoki címhez - 1990 óta az elsőhöz.

35 éves, már mindent megnyert, amit egy profi futballista megnyerhet de Cristiano Ronaldo még mindig motivált és továbbra is éhes a sikerre. A portugál gólgép bár nem tudta a Juventust a Bajnokok Ligájában a győzelemig vezetni - holott nem titkoltan ezért hozták- , így is 37 találatot szerzett, óriási érdemeket szerezve abban, hogy csapata sorozatban kilencedik alkalommal is a Serie csúcsára jutott.

Lewandowksi élete szezonját futotta, bár az Aranylabdát nem nyerhette meg, a FIFA-év játékosa díja és persze a Bayernnel nyert trófeák vigasztalhatták. Káprázatos idényt zárt le, 2019-20-s szezonban 47 mérkőzésen 55 gólt szerzett, de ennél is fontosabb, hogy pályafutása során először magasba emelhette a Bajnokok Ligáka serleget.