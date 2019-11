Ők lettek október legjobbjai a Premier League-ben

Megválasztották az elmúlt hónap legjobban teljesítőit.

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) hivatalos oldalán tette közzé pénteken, hogy kik érdemelték ki októberben a legjobb edzőnek, játékosnak, illetve a legszebb gólnak járó elismeréseket.

A hónap trénere a menedzsere, Frank Lampard lett, ami nem meglepő, ugyanis a londoni kékek a bajnokság eleji bukdácsolás után az elmúlt hónapban mind a 4 bajnokijukat megnyerték és felzárkóztak közvetlenül az éllovasok mögé.

The Barclays @PremierLeague Manager of the Month for October!



Congratulations, Frank! 🥇👏 pic.twitter.com/fu1IBFAoTq — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 November 2019

A hónap labdarúgója pedig a Leicester City támadója, Jamie Vardy lett, aki 3 meccsen 4 találatot ért el és csapata jelenleg a dobogó harmadik fokán tanyázik.

4️⃣ goals in 3️⃣ apps



Jamie Vardy on winning @EASPORTSFIFA Player of the Month ➡️ https://t.co/yaWkcXajLS #PLAwards pic.twitter.com/VbJTKFakrX — Premier League (@premierleague) 8 November 2019

A legszebb gólt a Newcastle United focistája, a fiatal Matthew Longstaff érdemelte ki, aki első meccsén győztes találatot ért el a ellen

