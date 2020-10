Özil ügynöke támadta Artetat - "Kudarcot vallottál"

Özil ügyét már jól ismerhetjük az elmúlt napokból - Mesut és Artata után ezúttal a játékos ügynöke, Erkut Sögüt az ESPN-nek reagált arra, hogy kliensét nem nevezték a bajnokságba és az EL-be sem.

Mikel Arteta, az edzője szerint színtiszta sportszakmai döntést hozott azzal, hogy a március óta nem játszó Özilt legalább februárig nélkülözni fogja a csapatában. Elmondása szerint kudarcot vallott azzal, hogy nem tudta kihozni belőle a legjobbat.

"Az Arsenal-drukkekek őszinte magyarázatot érdemelnek, nem pedig azt, hogy Arteta azt mondja: "Kudarcot vallottam Özillel". Nem te vallottál kudarcot vele. Te vallottál kudarcot abban, hogy sportszerű és őszinte legyél egy olyasvalakivel, akinek szerződése van és egész végig hű volt hozzád."

Sögüt nem hagyta ennyiben, keményen kiállt Özil mellett és folytatta a kritikáját Arteta felé:

"Az Arsenalon kívül mindenki tudja, hogy Arteta nem bánik sportszerűen Özillel. Nem adott lehetőséget neki, hogy megmutassa magát az idei szezonban. Egy érvényes szerződéssel rendelkező játékosnak lehetőségében kell, hogy álljon az, hogy megküzdjön a helyéért. Mindenki azt mondja, hogy Özil jól edzett. Per Mertesacker ezt nyilvánosan is megtette, ezenkívül legalább öt csapattársával beszéltem, akik szerint nagyszerűen edz Özil - tehát nem az edzés mindnennek az oka. Milyen sportszakmai okokról beszél, ha nem is játszik? Ha beszélsz, akkor az igazat kellene mondanod, amit az Arsenal-drukkerek is megérdemelnek. Máskülönben egyáltalán nem is kellene megszólalnod."