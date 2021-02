Özil tíz perc alatt félmillió dollárt keresett a neten, jótékony célra fordítja

Mesut Özil ismét egy egyedülálló kezdeményezéssel hívta fel magára a figyelmet - első sportolóként létrehozta a 3D-s avatarját a genies.com oldalon, amellyel tíz perc alatt 500 ezer dollárt (kb 145 millió forintot) gyűjtött össze - a virtuális figurájából származó bevételek "jelentős részét" a saját, BigShoe alapítványán keresztül, rászoruló, sürgős operációra váró gyermekek számára fogja biztosítani.

Excited for tonight to launch my first @genies Moment (ft. @bosslogi) to commemorate this incredible time in my life. Will be on https://t.co/o6JEkQJnoc at 7pm ET / 1am CET Monday ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/5tAgv45FgY