„Özil olyan magasságokba emelkedhet, mint Luka Modric”

Honfitársa bízik benne, hogy a német visszatalál a helyes útra.

Mesut Özil finoman szólva sem fut kiemelkedő idényt, ahogy csapata, az sem, hiszen az Ágyúsok BL-esélyei minden bizonnyal elszálltak a hétvégén, a német játékos pedig nem túl sok játéklehetőséget kapott a 2018/19-es szezonban.

Emiatt az esetleges távozása is hétről-hétre téma a londoniaknál, akik a mai értesülések szerint akár nyitottak is lennének a távozására.

A korábbi védő, az Arsenal alkalmazásában álló Per Mertesacker most arról beszélt a DAZN-nak, hogy a madridi időszaka alatt Özil olyan szerepet is betölthetett volna mostanság, mint Luka Modric, ha nem hagyja el 2013-ban a blancókat három év után.

- Ha akkor ő ott marad a spanyol fővárosban, akkor most lehet, hogy olyan magasságokban lenne, mint Luka Modric.

De ez még most sem kizárt, hiszen Mesut egy jobb csapattá tette a Madridot és az Arsenal-t is. Ha jó formában van, akkor a legjobbak közé emelkedhet.

Én abban reménykedem, hogy még évekig az Arsenal-ban marad, hiszen az ő képességei bármelyik európai top csapatnak a hasznára lennének. Nem véletlen, hogy a madridi időszaka alatt Ronaldo tőle kapta a legtöbb gólpasszt.

Ha vissza tudna találni erre az útra, akkor hamarosan úgy beszélnének róla, mint az elmúlt időszakban Luka Modricról.

