Ötgólos meccsen vett revansot a PSG, fél lábbal a döntőben a Chelsea

A Real Madrid-Liverpool után ismét egy döntő, méghozzá a 2020-as finálé visszavágóját rendezték meg, melyen Neymar és Mbappé vezérletével vett revansot a PSG. A Chelsea tovább folytatta a remeklését Tuchel vezetésével és szinte már a négy között érezhetik magukat, miután Portugáliában kétgólos győzelmet arattak a Porto felett.

Bayern München-PSG 2-3

Már a harmadik percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat: Neymar megindulását követően remek ütemben passzolt a Mbappé elé, akinek a lövésébe Neuer csak beleérni tudott, védeni már nem. 0-1.

A bekapott gólt követően viszonylag hamar magához tért a bajor gárda, többször is helyzetbe kerültek, főleg az ex-PSG-s Chupo-Moting lehetősége volt óriási, ám közelről nem tudta bekanalazni Kimmich beadását.

Egál helyett kétgólos francia előny: Chupo Moting helyzete után Marqinhos tőle szokatlan helyen kapott egy zseniális labdát Neymartól, a középhátvéd pedig csatárokat megszégyenítő higgadtsággal gurította el a labdát Neuer mellett. 0-2.

A brazilt a gólját követően le is kellett cserélni, de Hansi Flick is úgy döntött változtat: Alphonso Davies jöhetett Goretzka helyére.

Még az első félidő zárása előtt szépíteni tudott a Bayern München. Pavard beadását hét méterről fejelte be Chupo-Moting, aki második helyzetéből már gólt szerzett volt csapata ellen.

A második játékrészben ismét fejjel talált be a német rekordbajnok, ezúttal Kimmich volt a feladó és Müller fejezte be az akciót. A padlóról állt fel a Bayern, amely Lewandoski is visszatért a meccsbe és ismét reménykedhetett a győzelemben.

A momentumot azonban nem tudta kihasználni Flick csapata: Müller egyenlítő gólja után nyolc perccel már ismét a PSG-nál volt az előny. Mbappé második gólja már a győzelemhez is elég volt, három idegenben lőtt gól pedig több, mint jó előjel Neymaréknak a visszavágó előtt.

Porto-Chelsea 0-2

Hét év után először jutott be a legjobb nyolc közé a Chelsea és ha már idáig eljutottak, már a párharc első mérkőzésén eldöntötték a továbbjutás sorsát.

Az első 45 percben egyetlen egyszer találta el a kaput a londoni csapat, de az elég volt a vezető gólhoz: Jorginho indította Mason Mountot, aki éles szögből remekül lőtte ki a hosszút. A második félidő elején Werner megduplázhatta volna a Kékek előnyét, ám nem tudott élni az adodó lehetőséggel, ellenben a balhátvéd Chilwellel, aki Corona rosszul átvett labdája után iramodott meg a kapu felé, majd a kapust kicselezve az üres kapuba gurított.

Kétgólos előnnyel várhatja tehát Tuchel csapata a londoni visszavágót. Csoda kellene a Portótól.

