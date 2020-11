Összetört a temetkezési vállalat vezetője a Maradona szelfi miatt

Az elmúlt napokban körbejárta az internetet az a fotó, melyen egy temetkezési munkás a héten elhunyt Diego Maradona holttestével szelfizik. A temetkezési vállalat vezetője elmondta, a vétkes nem a cég alkalmazottja.

"Az édesapám 75 éves és egész nap sír, úgy ahogy én és a testvérem is. Összetörtük mindannyian" - mondta Matias Picon a temetkezési vállalat menedzsere.

"Azok, akik a fotókon szerepelnek, nem az alkalmazottaink, egy másik cég munkásai, akik most segítettek nekünk, mivel nagyon nehéz a koporsó" - mondta csalódottan.

Mint ismert, az argentin legenda 60 évesen korában hunyt el, november 25-én hirtelen szívleállás következtében.

