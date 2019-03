Örülhetnek az üldözők: idegenben kapott ki a Tottenham Hotspur

A Szentek ellen buktak el a londoniak.

Szombat délután folytatódtak a Premier League küzdelmei a 30. forduló összecsapásaival.

A Top6 csapatok közül ma csak a Tottenham lépett pályára, akik a Southampton vendégei voltak.

Mauricio Pochettino együttesének mindenképpen pontot vagy pontokat kellett volna szereznie, hogy a vészesen közeledő Manhester Unitedtől kicsit elléphessenek.

A találkozó első félidejében vezetést is szereztek a vendégek, amikor Dele Alli és Harry Kane ketten vitték végig a labdát a hazaiak tizenhatosáig, majd Alli kiugratta a leshatáron a jobb oldalon kilépő Kane-t, aki az ötös sarkáról laposan lőtt a kapuba.

Ez volt egyébként az angol támadó 200. találata karrierje során, amelyeket klubcsapatokban és a válogatottban szerzett.

A második játékrészben azonban képesek voltak fordítani a hazaiak: előbb a 76. percben Armstrong beadását Valery varrta közelről a léc alá, ami után alig öt perccel Ward-Prowse is egy káprázatos szabadrúgásgólból betalált, ahogy a múlt héten a Manchester United ellen is az Old Traffordon.

A hátralévő időben nem született több találat, a Southampto végül 2-1-re nyert és nagy lépést tett a kiesés elleni harcban, ugyanis jelenleg a 16. helyen állnak.

A Spurs azonban alaposan bánkódhat, hiszen Mauricio Pochettino együtese mai vereségét követően bár továbbra is a 3, helyen a tabellán, de a United-Arsenal-Chelsea hármas sikerükkel nagyon megközelíthetik a londoniakat, igaz, az Arsenal és a United épp holnap egymás ellen csapnak össze.

A Premier League szombat délutáni eredményei:

Crystal Palace 1 - 2 Brighton

Cardiff 2 - 0 West Ham

Huddersfield 0 - 2 Bournemouth

Leicester 3 - 1 Fulham

Newcastle 3 - 2 Everton

Southampton 2 - 1 Tottenham