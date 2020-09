Örömlányokat rendeltek a futballisták, repültek a válogatott keretből

Phil Fodent és Mason Greenwoodot kitette az angol válogatott keretéből Gareth Southgate, mert a két futballista Izlandon megsértette a „Covid-irányelveket” – ne finomkodjunk, örömlányokat hívtak a szállodai szobájukba.

Az eset pikantériája, hogy a páros először szerepelt az angol válogatottban, persze lehet, hogy egyben utoljára is, hiszen a csapat hétfői edzésén már nem is voltak ott. A szövetségi kapitány el is ismerte, hogy problémája akadt a játékosokkal.

„Sajnos ma reggel tudtam meg, hogy a két játékos megsértette az előírásokat, így nem kerülhettek kapcsolatba a keret többi tagjával. A két futballistát nem ismerem különösebben, de a későbbiekben le kell ülnöm velük, hogy tisztázzam a helyzetet, mert nagyon súlyos dolgot követtek el. Naívak voltak, elismerem, hogy fiatalok, de amikor az egész világ a járvánnyal foglalkozik, akkor nem lehet úgy viselkedni, ahogy ők tették. A csapatból senki sem került velük kapcsolatba, nem ettünk és edzettünk együtt velük.

Mason Greenwood klubja a is közleményben reagált az eseményekre, amelyben csalódásuknak adnak hangot és kijelentik, hogy mindenben támogatják az angol szövetséget. Phil Foden is megkapta a magáét, hiszen a is elítélte saját játékosát és a klub, valamint az angol válogatott színvonala alattinak nevezi az esetet. Ami már csak azért is kellemetlen, mert állítólag Foden vehette volna át a csapaton belül David Silva helyét.

Persze a kérdés, hogy miként bukott le a két jómadár. A szóban forgó lányok állítólag képeket tettek közzé a Snapchaten, amelyeken a játékosok láthatóak voltak a szobájukban.