Oenning: ellenséges velünk a közvélemény, válaszoltunk a kritikákra

2021-ben először nyert bajnoki mérkőzést az Újpest, miután az MTK otthonában, hátrányból felállva 3-1-s győzelmet arattak. Michael Oenning csapata három vesztes mérkőzés után tudott újra nyerni, aminek köszönhetően elmozdultak a kieső helyről. A mérkőzést követően a lila-fehérek német vezetőedzője elmondta, hogy nehéz időszakon vannak túl, játékosai választ adtak az őket ért kritikákra.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

"Ez egy remek este az Újpest számára, főleg az elmúlt két hét után, ami egyáltalán nem volt könnyű a csapatnak és a játékosoknak. Nagyon sok kritika érte a srácokat, a játékukat és a közvélemény is elég ellenséges volt a velük szemben. Azt hiszem ma kiváló választ adtak a fiúk a kritikákra, megmutatva a jobbik arcukat, hogy képesek jól játszani, gyorsan visszajönni a meccsbe - akkor is, ha az első percekben egy szerencsétlen gólt kapnak -, hogy kitartóak, jó a mentalitásuk és, hogy képesek olvasni a játékot, valamint végig tartani ezt az attitűdöt. Több helyzetet, ziccert is kihagytunk, akár több góllal is nyerhettünk volna. Nem kell persze ezen keseregni. Ezen a meccsen, főleg a második félidőben láttam rajtuk, hogy végre értik és érzik, hogy mit jelent jól szervezetten, az eredményért küzdve játszani. Korábban pont ez hiányzott belőlük, de most teljes összhangban voltak: ha presszingelni kellett, azt csinálták, ha vissza kellett állni, akkor pedig azt. A védelem is sokkal hatékonyabb volt, ami külön jó jel a jövőre, például a jövő heti kupameccsre nézve. Gratulálok a játékosaimnak a mai teljesítményükhöz!”- idézi az ujpestfc.hu a szakembert.

Ezzel a sikerrel elmozdult a kiesőhelyről az Újpest és a Budafok mai, Paks elleni eredményétől függetlenül ez így is marad, hiszen a Honvéd vereséget szenvedett a Mezőkövesd otthonában. A lila-fehérek az NB I következő fordulójában az utolsó helyen álló DVTK ellen játszanak a Megyeri úton.