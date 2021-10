Oda az olaszok 37 mérkőzés óta tartó veretlensége, Spanyolország jutott a döntőbe

Elsőként Spanyolország jutott be a Nemzetek Ligája döntőjébe

Olaszország Spanyolországot fogadta a Nemzetek Ligája elődöntőjében. A San Siróban rendezett mérkőzést a vendég spanyol csapat kezdte jobban, Mikel Oyarzabal baloldali beadását követően Ferran Torres érkezett, és passzolta be a labdát balalsóba. 0─1. Az olaszok a bekapott gól után próbáltak egyenlíteni, azonban gólt nem sikerült gólt szerezniük. Sőt! Leonardo Bonucci 12 percen belül két sárgát is összegyűjtött, így a 42 .percben idő előtt mehetett is zuhanyozni. A spanyol válogatott pedig gyorsan ki is használta az emberelőnyt, a szokásos képlettel, balról Oyarzabal beadja, Torres pedig érkezik középen. 0─2.

A fordulást követően a spanyolok dominálták a játékot, ─ ami nem is csoda, hiszen emberelőnyben voltak ─, mégis Roberto Mancini tanítványai tudtak betalálni. Egy spanyol szöglet utáni kontra végén Chiesa önzetlenül lepasszolta Lorenzo Pellegrininek, aki az üres kapuba passzolta a labdát. 1─2. Azonban ez a találat már későn jött, több gól már nem született a mérkőzésen, így az olasz válogatott elvesztette 37 mérkőzés óta tartó veretlenségét. A Squadra Azzurra utoljára még 2018 októberében, szintúgy egy Nemezetek Ligája mérkőzésen szenvedett 1─0-s vereséget Portugáliától.

Arról, hogy ki lesz Spanyolország ellenfele a milánói döntőben, a holnapi Belgium─Franciaország mérkőzés dönt majd.

Olaszország─Spanyolország 1─2

gólszerzők: Pellegrini (83.) illetve Ferran Torres (17., 45+2.)

kiállítva: Bonucci (42.)

