Nyolc gól született az idősebb Dárdai Pál emlékére rendezett mérkőzésen

Több korábbi válogatott játékos is pályára lépett a meccsen.

A jó futball garantálható volt, hiszen a PMSC korábbi hírességeiből álló csapat és az ifj. Dárdai Pál vezette Dream Team lépett pályára a Stadion utcában, a mérkőzést közel 3000 ember tekintette meg a helyszínen - írja a pmfc.hu

– Amikor megkerestek, hogy Pécsen rendeznének egy emlékestet apu tiszteletére, és szeretettel látnának, azt mondtam, szívesen megyek, de csak abban az esetben, ha nemcsak vacsorázunk és anekdotázunk, hanem játszunk egy meccset is. Apu is imádott focizni a családjával, a barátaival, szép gesztusnak tartottam a kezdeményezést és örömmel érkeztünk Pécsre – mondta a Hertha kispadjáról négy és fél év után felálló, ezen a nyáron a Dream Team irányításával foglalkozó, mostanság a Balatonon pihenő Dárdai Pál.

Az összecsapáson természetesen nem a végeredmény volt a fontos, de sportesemény lévén meg kell ezt is említeni, a 90 perc végén 7–1-es vendég sikert mutatott az eredményjelző. A nézők többek között a három Dárdait is megtapsolhatták, hiszen a korábbi szövetségi kapitány mellett a két fia, Bence és Marcell is betalált a hazai gárda kapujába.

A barátságos mérkőzést Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is megtekintette, aki fontosnak tartja a pécsi legendák emlékének ápolását.

– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan ellátogattak a mérkőzésre, Pali bácsit nagyon sokan szerették Pécsett és az országban is, azt gondolom, hogy méltó módon sikerült megemlékeznünk a pécsi legendáról. Fontosnak tartom, hogy időről időre közösen elevenítsük fel az egykori kiváló sportolók sikereit, hiszen ők jelentik az igazi példaképet az utánpótlás számára, ők azok, akikre felnézhetnek a fiatalok – fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok cégvezető.

A “harmadik félidő” helyszíne a Rundó étterem volt, ahol korabeli fotók mellett idézték fel a Pécsen csak “Öregként” emlegetett Pali bácsi karrierjét, minden fényképhez társult legalább egy történet, így elevenedett meg egy nagyon jó ember, illetve labdarúgó élete.

PMSC Öregfiúk–Dárdai Team 1-7 (0-4)

A PMSC Öregfiúk kerete: Bodnár László, Sólyom Csaba, Kovácsevics Árpád, Lehota István, Palaczki János, Kocsis István, Mészáros Ferenc, Győri János, Tomka János, Lőrinc Antal, Kulcsár Árpád, Vókó Tamás, Hosszú Zoltán, Jäkl Antal, Tököli Attila, Morvai Tamás, Kósa Sándor, Megyeri Károly, Toma Árpád, Turi Zsolt, Pest Krisztián.

A Dárdai Team kerete: Király Gábor, ifj. Dárdai Pál, Dárdai Palkó, Dárdai Marci, Dárdai Bence, Egressy Gábor, Szélesi Zoltán, Fehér Csaba, Lőw Zsolt, Bakalár László, Fogarasi Gergő, Bocz Tamás, Horváth Attila, Király Mátyás, Fehér Attila, Juhász Zsolt, Gáspár András, Barta Tibor, Csoboth Kevin, Ignácz Zoltán.

Gólszerzők: Fehér, ill. Fogarasi (2), Dárdai Bence, Csoboth, ifj. Dárdai Pál, Fehér, Dárdai Marci.