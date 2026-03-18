Robbie Keane vezetőedző nem kertelt. Szerinte teljesen más mérkőzést láthattunk, mint az első találkozón, és már előzetesen is számított arra, hogy a portugál csapat magasabb szintet képvisel majd.

„Tudtuk, hogy ez egy másik meccs lesz. Az első három kapott gól egyértelműen hibákból született – ha ezeket elkerüljük, nincs gól. A negyedik találat viszont klasszis megoldás volt” – fogalmazott az ír szakember.

Keane kiemelte, hogy játékosai hozzáállására nem lehet panasz: „Hihetetlen erőfeszítést és elkötelezettséget láttam. Ezt kértem tőlük, és ezt meg is kaptam. Természetesen csalódott vagyok, mert utálok veszíteni, de reálisan kell nézni a helyzetet.”

A szakember külön kitért a két klub közötti különbségekre is, elsősorban anyagi és játékoskeret szempontjából: szerinte egy bizonyos szintig a mentális felkészítés elegendő, de ezen túl a minőség dönt.

A pályán történteket Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa is hasonlóan látta. Elmondása szerint az első mérkőzés után közelebb érezték magukat a továbbjutáshoz, ám a visszavágón több kulcstényező is hiányzott.

„Amiben az első meccsen jók voltunk, az most hiányzott. Sokszor könnyen elveszítettük a labdát, és ezt egy ilyen szintű csapat azonnal megbünteti” – mondta a kapus.

Gróf a saját állapotáról is beszélt: egy ütközés után megsérült, ami a második félidőben már érezhetően zavarta, de hangsúlyozta, hogy nem ezen múlt a végeredmény. Sokkal inkább a koncentráció hiányát emelte ki, különösen a mérkőzés elején.

„Az első negyedóra kulcsfontosságú volt, gyorsan visszahozták a párharcot. Olyan érzésünk volt, mintha mindig egy lépéssel le lennénk maradva.”

A védekezés bizonytalanságát Raemaekers is megerősítette. Rövid, de lényegre törő értékelésében úgy fogalmazott: gyakorlatilag „eladták” a gólokat.

„Tudtuk, hogyan fognak játszani, mégis hibáztunk, és ezt kihasználták. Ugyanazt próbáltuk, mint az első meccsen, de most nem voltunk erre készek” – mondta.

A játékos azt is elárulta, hogy az első kapott gól után a pályán is próbálták rendezni a sorokat, figyelmeztetve egymást, hogy akár súlyosabb vereség is lehet a vége, ha nem javulnak fel – ez azonban nem hozott fordulatot.

A kiesés ellenére mindhárom megszólaló hangsúlyozta: a Ferencváros európai szereplése összességében pozitív. A csapat olyan szakaszba jutott, amelyet a szezon elején kevesen vártak.

„Büszkék lehetünk arra, amit elértünk” – fogalmazott Gróf, és ezzel a gondolattal Keane is egyetértett, aki szerint most a következő feladatokra kell koncentrálni.

A Fradi számára tehát lezárult egy intenzív nemzetközi időszak – tanulságokkal, hibákkal és megszerzett tapasztalatokkal. A fókusz mostantól a hazai porondra helyeződik át: bajnokság és kupa, ahol a bizonyítás lehetősége továbbra is adott.

