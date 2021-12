Nyilasi Tibor nyomában az NB I gólkirály-jelöltje

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Jó esély van arra, hogy a 2020/21-es szezon után sorozatban másodszor is a Paksi FC adja az OTP Bank Liga gólkirályát.

Tavaly Hahn János végzett az élen 22 találattal, jelenleg Ádám Martin féltávnál 15 gólnál jár, s Pakson már arról beszélnek, ha a támadó ilyen ütemben termeli a gólokat, akár 30-ig is eljuthat, amire legutóbb az 1980/81-es idényben volt példa Nyilasi Tibortól.

A 27 esztendős csatár a klub hivatalos honlapján értékelte az idei évet.

„Mondhatom, egyénileg elég jó évem volt, véleményem szerint 2021-ben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottam. 2022-ben pedig szeretném innen folytatni, és legalább hasonló évet produkálni, mint ez alkalommal, úgy vélem, az kiemelkedő produktum lenne. Keményen melózok tovább, és majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Nagy lépés lenne például számomra, ha Marco Rossi úgy látná, meghívót küld jövőre… Egy biztos, ahogy ezt az őszt, úgy a tavaszt is meg kell nyomnom. Természetesen motivál, hogy megdöntsem akár Hahn Janó múlt szezonban vágott huszonkét gólját, hisz’ mindig jó rekordokat túlszárnyalni. Dolgozom rajta, majd meglátjuk, mit hoz a következő fél év. A legfontosabb ugyanakkor, hogy a csapat jól szerepeljen. Összességében a most zárult évünkben csapatszinten egy kicsit hullámzó teljesítményt nyújtottunk, jövőre fel kell kötnünk a gatyát. Próbáljuk a lehető legjobbra megcsinálni a téli felkészülést, és kiválóan indítani ’22-t. Fontos a jó évkezdet, hogy a tabellán is feljebb zárkózhassunk az élmezőnyhöz” - nyilatkozta Ádám Martin a paksifc.hu-nak.

