Nyilasi: Az Espanyol élete legrosszabb formájában van, miért ne lehetne megcsípni

A 15 év után jutott be ismét az UEFA, illetve most már csoportkörébe; László Csaba együttese 2004-ben nem jutott tovább, de döntetlenezett a holland Feyenoorddal, és legyőzte a skót Hearts csapatát. A zöld-fehérek ezúttal az Espanyolt, az éppen 2005-ben UEFA-kupa-győztes CSZKA Moszkvát és a Ludogorecet kapták. A DIGI Sport híradójának nyilatkozó Nyilasi Tibor szerint a továbbjutásra is van esélye a Fradinak.

- Innentől kezdve nekik is felszabadultan kell játszani, mert ha begörcsölnek, és megint úgy járnak, mint a válogatott, akkor baj lehet, de én optimista vagyok – nyilatkozta a Ferencváros 1992-es bajnokcsapatának a vezetőedzője, Nyilasi Tibor.

- Jó csapat, erős csapat a Fradi, de a Dinamo Zagreb elleni meccs bebizonyította, hogy még egy tanulási folyamatban voltak a játékosok, hiszen, valljuk be őszintén, sem a kevés magyar, de a többi külföldi sem szerepelt még sorozatban a nemzetközi kupaporondon. Ez az időszak elmúlt, most benn van a Fradi az Európa Ligában, neki kell menni, mert nincsen olyan kimagasló, topsztárcsapat az ellenfelek között, amelyre azt mondhatnánk, jobb, ha ellene ki sem állunk – tette hozzá Nyilasi.

A zöld-fehérek kapuját másfél évtizede Szűcs Lajos védte, nagy kérdés, most ki áll majd a Fradi kapujában.

- Két hasonló képességű kapusa van a Ferencvárosnak, amiben az egyikőjük esetleg jobb, abban a másik gyengébb, és ugyanígy fordítva. Eddig - a nemzetközi kupában - Dibusz Dénes védte a Ferencváros kapuját, de én úgy gondolom, nemzetközi szinten mindenképpen meg kellene adni a lehetőséget Gróf Dávidnak is – fogalmazott a Sport24-nek Szűcs, aki jelenleg a Vasas kapusedzőjeként dolgozik.

A szintén volt Fradi-kapus, jelenleg a DIGI Sport szakértőjeként is tevékenykedő Szeiler József nem változtatna a vezetőedző helyében.

- Dénesre szerintem jó hatással volt ez a helyzet, mert most összeszedettebben, jobban véd, mint az elmúlt bajnoki szezonban. Én nem cserélnék, mert itt most nagyon fontos lenne, hogy a kapus kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson, bár azt hiszem, hogy erre Gróf is képes lenne.

A csütörtöki Európa Liga-rajton Barcelonában, az Espanyol ellen igyekszik bravúrral nyitni Szerhij Rebrov csapata.

- Az Espanyol élete legrosszabb formájában van, miért ne lehetne megcsípni, az orosz csapattal edzőmeccseken is játszottunk már, és újra itt van a Ludogorec, a bolgárok kaptak már két fülest, most jöhet a harmadik – jegyezte meg Nyilasi.

Erre akár már október elején, a Groupamában sor kerülhet, a csütörtöki Espanyol-Fradi utáni második csoportmeccsen.

