Nyert a Paks, döntetlent játszott a Diósgyőr és a Kisvárda is

A Zalaegerszeg kettős emberhátrányban mentett pontot a Kisvárda ellen.

Az 8. fordulójában 3 mérkőzést is rendeztek a korai esti órákban.

A legfordulatosabb egyértelműen a - Zalaegerszeg összecsapás volt, hiszen 6 gól is született ezen a találkozón.

A vendégek Bedi Bence találatával szerezték meg a vezetést a 26. percben, majd Radó András duplázta meg a ZTE előnyét a félidő végén, a 43. minutumban már 0-2.

A második játékrész elején azonban rögtön sikerült szépítenie a Kisvárdának Grozav góljával a 47. percben. 1-2.

A zalaegerszegiek játékosa, Bolla Bendegúz pedig néhány perc alatt kiállítatta magát, így az 56. minutumtól már emberhátrányban kellett volna megőrizniük a vezetést a vendégeknek.

Ez viszont olyannyira nem sikerült, hogy már ebben a percben sikerült is egalizálniuk a várdaiaknak Anton Kravchenko góljával. 2-2.

A 71. minutumban pedig már a hazaiak vezettek 3-2-re Tischler Patrik találatának köszönhetően.

A ZTE helyzetétét tovább nehezítette, hogy Bolla után Devecseri Szilárd is idő előtt hagyta el a játékteret.

A vendégek viszont még így is sikerült kiegyenlíteniük, hiszen Babati váltotta Radót a 82. minutumban, majd akárcsak Radó, Ő is büntetőből talált be 1 perccel a pályára lépését követően. 3-3.

A találkozón ezután már több találat nem született, így a Zalaegerszeg kettős emberhátrányban is ponttal távozott Kisvárdáról.

A - Kaposvár összecsapás sem volt izgalommentes, hiszen a 36. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Nagy Richárd találatának köszönhetően. 0-1.

A fordulást követően azonban hamar sikerült egyenlíteniük a paksiaknak és a 48. minutumban Remili gólja után már 1-1 állt az eredményjelzőn.

Az 55. percben Windecker József találatával pedig már a hazaiak vezettek 2-1-re és ezzel el is dőlt a 3 pont sorsa ezen a mérkőzésen.

A a csapatát fogadta.

Habár nem játszottak fölényben a miskolciak, sőt a vendégek irányították szinte végig a mérkőzést, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést.

A 76. percben Shestakov góljával került előnybe a DVTK és a találkozó legvégéig vezetett is 1-0-ra.

A 91. minutumban azonban jött a csattanó és Thomas Meissner találatával pontot tudott menteni a Puskás Akadémia a Diósgyőr otthonában.

A találkozó végeredménye tehát 1-1 lett, így a miskolciak továbbra is az NB I utolsó helyén tartózkodnak.

