Nyert a Hertha – Dárdai Pál (egyelőre) megúszta

A Bochum vendége volt a magyar edző együttese és már az első félidőben komolyabb előnyt tudptt kiharcolni. Suat Serdar kétszer is eredményes volt, először a 37. majd a 43. percben talált be. Az első találat szép egyéni akció után született, a másodikhoz kellett a hazai védelem bénázása, hiszen kétszer is elrúhghatták volna a labdát, de mindkét alkalommal elesett a bekk. A szünet után némileg feljebb jött a Bochum és az 59. percben Zoller szépített is.

A hajrában aztán Myziane Maolida 17 méterről kilőtte a bal alsót, amivel el is dőlt a találkozó. Így már a Hertha is szerzett pontot a bajnokságban, így az utolsó helyről is elmozdult. Ez a győzelem hozhat némi nyugalmat a Hertha irodáiban és Dárdai Pál is a kispadon maradhat, pedig már Fredi Bobic sportigazgató és a klub főtulajdonosa Lars Windhorst is kritikával illette a magyar szakembert.

A hazai csapatban Novothy Soma nem lépett pályára.

