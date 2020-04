Nyáron a Bayernbe igazolna a német futball egyik legnagyobb tehetsége

A müncheniek rekordigazolása lehet a 20 éves játékos.

Sajtóhírek szerint a Leverkusen középpályása, Kai Havertz a nyáron a Bayernbe Münmchenbe szeretne szerződni.

A húszéves játékosnak a tavalyi szezonban ugrott meg az ázsiója, amikor húsz gólt szerzett és hét asszisztot is jegyzett.



A mostani kiírásban ugyan nem brillírozik ennyire, ettől még a Bayern továbbra is árgus szemmel figyeli, lévén a bajorok a szezon végén alaposan újjáépítenék a csapatot, ráadásul Havertz is azt tervezi, hogy a müncheniekhez ír alá – értesült a Sky Sports.



A Leverkusen több mint 113 millió eurót kér egyik, ha nem a legnagyobb értékéért, ami azért gondolkodóba ejtheti a Bayernt, amely finoman szólva sem arról híres, hogy szórja a pénzt - a klub eddigi rekordigazolása Lucas Hernández volt, akiért a múlt nyáron 80 millió eurót fizettek az Atlético Madridnak.



Azonban ha nem akar lekésni a játékosról, jobb, ha csipkedi magát a német bajnok, hiszen Havertzet a Premier League-ből is olyan klubok figyelték az elmúlt időben, mint a , a , a Tottenham és a .



A középpályást 2022-ig köti szerződés a Leverkusenhez, piaci értékét a Transfermarkt 81 millió eurón jegyzi.

Forrás: m4sport.hu