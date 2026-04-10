Az angol The Sun beszámolója szerint az angol klub egyik drukkere a csütörtöki, 1–1-re végződő negyeddöntős összecsapás után hunyt el. A haláleset körülményeiről egyelőre kevés hivatalos információ látott napvilágot, a hatóságok vizsgálják az esetet.

A tragédia különösen megrázó annak tükrében, hogy a Nottingham Forest szurkolói nagy számban kísérték el csapatukat Portugáliába, hogy élőben buzdítsák kedvenceiket a történelmi jelentőségű nemzetközi párharcban.

A pályán egyébként küzdelmes mérkőzést játszott egymással a két együttes. A Porto már a 11. percben megszerezte a vezetést William Gomes góljával, ám az öröm nem tartott sokáig: néhány perccel később Martim Fernandes egy szerencsétlen mozdulattal saját kapujába lőtte a labdát, ezzel kiegyenlítve az állást.

A portugálok a folytatásban mezőnyfölényben futballoztak, több helyzetet is kialakítottak, ám a Nottingham Forest védelme és kapusa, Stefan Ortega jól állta a sarat, így az eredmény már nem változott. A döntetlen azt jelenti, hogy a párharc teljesen nyílt maradt az angliai visszavágó előtt.

A mérkőzés sportszakmai jelentősége azonban háttérbe szorult a tragikus hír mellett. A klub és a szurkolói közösség várhatóan a következő napokban hivatalosan is megemlékezik az elhunyt drukkerről, miközben a futballvilág együttérzését fejezi ki a család és a barátok felé.

