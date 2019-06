Női VB: Kamerun utolsó perces góllal jutott tovább, Hollandia csoportelső lett

Csütörtök este kiderült, hogy mely csapatok jutnak be a női világbajnokság E-csoportjából a legjobb tizenhat közé

Kanada és Új-Zéland összecsapásának mindkét csapat abban tudatban vághatott neki, hogy győzniük kell a továbbjutás kiharcolásához, és az első félidőben Kamerun állt a legközelebb a gólszerzéshezt, amikor Gabrielle Onguene csavarása nem sokkal ment el a kapu mellett.

Az új-zélandiak ugyan nem játszottak rosszul, de nem tudtak igazán nagy veszélyt teremteni az afrikai csapat kapuja előtt.

Az 57. percben a veszélyesebben játszó Kamerun szerezte meg a vezetést Nchout góljával. A 26 éves csatárt néhány perccel korábban görcs miatt ápolni kellett, de alighogy visszatért a pályára, egy beadás után lefordult a védőjéről, és az egyensúlyát megőrizve a kapuba lőtt.

A lefújásig nem azonban nem tudta kihúzni Kamerun, és egy rendkívül szerencsés góllal, szinte a semmiből egyenlített tíz perccel a lefújás ellőtt Új-Zéland. Egy ártalmatlannak tűnő beadás után Awona próbált felszabadítani, de ehelyett a saját kapuját vette be.

Ezzel viszont még nem volt vége, ugyanis a 95. percben Nchout egy remek csellel elfektetett egy védőt, majd jobbal a kapuba csavart, ezzel pedig Kamerun csoportharmadikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba

Oh what a beauty of a goal by Ajara Nchout at the last minute of the match (94min 49sec) against New Zealand!



Cameroon 2-1 New Zealand



The Indomitable Lionesses of Cameroon are through to the Round of 16!!! pic.twitter.com/0leA0EyTfN