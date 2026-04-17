Bózsik Tamás

A jövő egyik nagy tehetségét veszítheti el a Bayern München

N. Aseko-Nkili
Hannover 96

Számos európai elitcsapat száll versenybe a bajorokkal a német utánpótlás-válogatott Noel Asekóért, akinek igencsak kérdéses és kacifántos a jövője.

Az AS Roma már bejelentkezett a 20 éves középpályásért, akit nyáron szerződtetne a Bayern Münchentől. Csakhogy nem a rómaiak számítanak az egyetlen kérőnek, mivel az Aston Villa és a Brighton & Hove Albion, valamint az Eintracht Frankfurt is figyelemmel kíséri a játékos fejlődését. 

Ugyanakkor nemcsak a megannyi sorban álló együttes miatt kérdéses a német U21-es válogatott sorsa. Aseko ugyanis a 2024-25-ös szezon telétől kölcsönben szerepel a másodosztályú Hannover együttesében, amely az akkori megállapodás értelmében ezen a nyáron végleg leigazolja. 

Viszont a helyzet nem ilyen egyszerű, mert időközben a teljesítménye meggyőzte a bajorokat, akik aktiválták az egyezségben szereplő visszavásárlási záradékot. Ez azt jelenti, hogy ezen a nyáron biztosan visszatér a Bayernhez. 

Az, hogy végül hogyan döntenek a sorsáról a müncheniek, egyelőre még homályos, de a visszavásárlás és az a tény, hogy Vincent Kompany vezetőedző már el is beszélgetett a játékossal, mindenképpen a maradása mellett szólnak. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

