A jövő egyik nagy tehetségét veszítheti el a Bayern München

Az AS Roma már bejelentkezett a 20 éves középpályásért, akit nyáron szerződtetne a Bayern Münchentől. Csakhogy nem a rómaiak számítanak az egyetlen kérőnek, mivel az Aston Villa és a Brighton & Hove Albion, valamint az Eintracht Frankfurt is figyelemmel kíséri a játékos fejlődését.

Ugyanakkor nemcsak a megannyi sorban álló együttes miatt kérdéses a német U21-es válogatott sorsa. Aseko ugyanis a 2024-25-ös szezon telétől kölcsönben szerepel a másodosztályú Hannover együttesében, amely az akkori megállapodás értelmében ezen a nyáron végleg leigazolja.

Viszont a helyzet nem ilyen egyszerű, mert időközben a teljesítménye meggyőzte a bajorokat, akik aktiválták az egyezségben szereplő visszavásárlási záradékot. Ez azt jelenti, hogy ezen a nyáron biztosan visszatér a Bayernhez.

Az, hogy végül hogyan döntenek a sorsáról a müncheniek, egyelőre még homályos, de a visszavásárlás és az a tény, hogy Vincent Kompany vezetőedző már el is beszélgetett a játékossal, mindenképpen a maradása mellett szólnak.

