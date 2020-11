NL: Kanté góljával kaptak ki a portugálok, a svédek nem tudtak előzni

A A-divíziójának 3. csoportjában Portugália - Franciaország rangadót rendeztek, a szomszéd horvátok pedig a jól játszó svédek ellen szenvedtek vereséget - egy öngóllal viszont megtartották a harmadik helyet a csoportban.

PORTUGÁLIA 0-1- FRANCIAORSZÁG

Didier Deschaps, a Coman, Martial, Griezmann támadóst küldte fel a Ronaldoval és Cristiano Ronaldoval felálló Fernando Santos-féle brigád ellen.

Az első félidőben a franciák éberebb, céltudatosabb benyomást keltettek, Griezmann és Martial előtt is ott volt a lehetőség a vezetés megszerzésére, de később Rabiot is próbálkozgatott. A 30. percben jött az első fenyegető helyzet: Rabiot ollózásába Martial piszkált bele, de a labda csak a keresztlécen landolt. A portugálok pontatlanul játszottak, főleg az utolsó passzoknál vétettek hibákat, nem is tudták megszerezni az vezetőgólt.

Ellenben a franciákkal, akik a második félidő nyolcadik percében megszerezték a mérkőzés első, és mint kiderült, egyetlen gólját: Rabiot lövését még védte a kapus, a kipattanót viszont Kante pofozta közelről a kapuba. Öt perccel később Pogba, majd újabb öttel Fonte előtt is adódott egy komoly helyzet, utóbbinál a kapufát is érintette a labda. A 75. percben Lloris tenyere akadályozta meg a gólt: Moutinho távoli lövését óriási bravúrral hárította a Tottenham-kapus. Ebben a fázisban érett a portugál egyenlítőgól, Ronaldo és Trincao előtt is voltak lehetőségecskék. A franciák mélyen védekeztek, ki is húzták a mérkőzést Kanté egyetlen góljával. Ez volt a portugálok első veresége az NL-fiatal történelmében, a franciák vezetik a kvartettet.

SVÉDORSZÁG 2-1 HORVÁTORSZÁG

A csoport másik mérkőzésének első félidejét a hazaiak uralták - a játékosa, Kulusevski okos góljával és Danielson 45. perce és egy szöglet után érkező góljával 2-0-ás vezetéssel mehettek pihenni.

A második félidőt is ők kezdték jobban, lehetőségük volt arra, hogy 3-0-ra is elhúzzanak a horvátok elől, Ekdal iratkozhatott volna fel a góllövőlistára. A svédek koncentráltan védekeztek, de az utolsó tíz percet önmaguknak nehezítették meg: Danielson az ellenfél kapuja után a sajátját is bevette. Tehetetlen volt, ugyanis az ellenfél fejese rá, majd a saját hálójába pattant. Fontos gól volt ez a horvátok számára, ugyanis az egymás elleni eredmények miatt továbbra is előzik az északiakat. Az eredmény már nem változott, 2-1-re győzött Svédország.

ÖSSZEFOGLALÓ