Nincs változás: 3000 magyar szurkoló nem lehet ott Wales ellen

A Szlovákia–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőn néhányan jelentős kárt okoztak szurkolótársainak és a hazai labdarúgásnak.

Az mlsz.hu mai közlése szerint a fegyelmi döntés változatlan: szektorok maradnak bezárva Wales ellen, összesen közel ötvenezer eurót fizet a magyar szövetség.

Az európai labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága lényegében helyben hagyta a fegyelmi bizottság korábbi büntetését a márciusi, szlovákiai Európa-bajnoki selejtező kapcsán. A bizottság által kiszabott szektorbezárás mellett az MLSZ-nek 18 500 eurós pénzbüntetést kell kifizetnie, illetve meg kell térítenie a szurkolók által a nagyszombati stadionban okozott károkat a rendező szlovák szövetség felé. Ezek költsége közel 30 ezer euró.



Emlékeztetőül, a mérkőzésen a következők történtek:



Rongálás: egyes magyar szurkolók több tucatnyi széket felgyújtottak, súlyosan megrongáltak, szétverték a mosdóhelyiségeket és annak berendezési tárgyait.

Nézőtéri viselkedés: a magyar szektorban több alkalommal pirotechnikai eszközöket használtak, minősíthetetlenül szidalmazták rigmusban a szlovákokat, valamint a magyar szektorba beengedett lengyel szurkolók egy tiltott tartalmú neonáci molinót helyeztek ki a mérkőzés alatt.

Érdemes hangsúlyozni, hogy noha a fentiek elkövetésében valószínűsíthetően csak kisebb számú néző volt érintett, sajnálatosan az UEFA büntetése az összes magyar ártatlan szurkolót sújtja, és a nemzetközi és a hazai közvélemény is az összes magyar focidrukkert egységesen ítéli el a fentiek miatt.



A szektorbezárás miatt a június 11-i, Wales elleni Európa-bajnoki mérkőzésre háromezerrel kevesebb jegyet vásárolhattak meg a magyar szurkolók, pedig a találkozó iránt nagy az érdeklődés, néhány nap alatt gazdára talált minden értékesíthető jegy. A fent említett pénzbüntetések és kártérítés mellett a lezárt szektorokba a magyar szövetségnek saját költségén óriásmolinót is ki kell helyeznie.



A büntetésnek további sajnálatos hatása is lesz. A Szlovákiában felelőtlenül viselkedő kis csoport miatt visszaesőnek számít, így újabb kihágás esetén ennél súlyosabb büntetést kap a magyar fél, rasszista magatartás esetén a teljes stadion bezárása várható.

