Nincs újabb fertőzött a Dinamónál

Korábban bizonytalannak tűnt, hogy megrendezik-e a Dinamo Zagreb elleni BL-selejtezőjét, miután a horvátok egyik játékosa pozitív koronavírus tesztet produkált.

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a Dinamo hétfőn bejelentette, hogy egy játékosának koronavírus-tesztje pozitív lett, de azt is közölték, hogy senkit sem kellett elkülöníteni. Az nb1.hu információ szerint Sztefan Milics leget a beteg, aki a csapat alapembere, vagyis rendszeresen játszik az együttesben.

A cikk lejjebb folytatódik

Később olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy több játékosuk is érintett lehet, nem csupán Milics, ám most ezt megcáfolta a klub, miután közölte, hogy csütörtökön a csapat összes játékosát és stábtagját tesztelték és nem találtak több fertőzöttet.

Több csapat

A szabályok értelmében vasárnap újra tesztelik a játékosokat és kedden már Budapestre érkeznek.

A mérkőzést jövő hét szerdán rendezik a Groupama Arénában, 19 órától.