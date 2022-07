Nincs több ivászat: Ten Hag öt szabállyal vág rendet Manchesterben

A jelek szerint szigorú edzőt kaptak a nyakukra a Manchester United sztárjai.

A nyártól az Ajax korábbi sikeredzője, Erik Ten Hag irányítja a Manchester Unitedot, akinek nem kisebb feladata van, mint hogy az Alex Ferguson távozása óta szenvedő Vörös ördögöket visszavezesse a sikerek útjára.

A holland szakember rögtön munkához is látott, ám az átigazolások, a játékrendszer kialakítása és az edzések levezénylése mellett az öltözőben is rendet tesz az új menedzser, ennek érdekében pedig öt új szigorú szabályt vezetett be.

Az első, hogy mindenkitől pontosságot követel meg. Aki késik edzésről, a hétvégén nem lesz tagja a meccskeretnek. Másodsorban alkoholtilalmat is bevezetett a mester, amely a teljes versenyszezon alatt tart.

A játékosok táplálkozását is átalakítja az új szabályozás. A labdarúgók nem élvezhetik saját séfjük ételeit, innentől kezdve a klub szakácsai és táplálkozási szakértője által összeállított és elkészített menüsort kell fogyasztaniuk.

Emellett minden hónapban testtömegindex-mérést végeznek majd a játékosokon. Végül, senki sem panaszkodhat nyilvánosan, először mindenkinek Erik Ten Haghoz és ügynökeihez kell fordulnia, ha valami problémája van.

Hasonlóan szigorú szabályokkal érkezett Xavi is a Barcelonához, a katalán klub azóta lényegesen sikeresebben szerepel.

