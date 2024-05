„Nincs kétségem” – Xavi üzenetet kapott a Barcelona vezetőségétől

A jövőjéről beszélt a katalánok edzője.

A Barcelona vezetőedzője, Xavi reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint – noha csak nemrég győzték meg a maradásról – mégis távoznia kell a katalánok kispadjáról.

Mint megírtuk, sajtóhírek szerint ismét bizonytalanság övezi az FC Barcelona vezetőedzői pozícióját, a klub elnöke, Joan Laporta ugyanis állítólag elhatározta, hogy megválik Xavi Hernandeztől.

A gránátvörös-kékek első embere csalódott és dühös volt amiatt, hogy a tréner nyíltan beszélt az egyesület pénzügyi nehézségeiről és gyakorlatilag elismerte, hogy a jelenlegi csapatával nagyon nehéz lenne felvenni a versenyt a Real Madriddal.

Eközben a katalán klub előtt – noha a bajnoki címről már lemaradt – még állnak feladatok a La Ligában. A vasárnapi, Rayo Vallecano elleni mérkőzés megnyerése bebiztosítaná a Barcelona második helyét és ezzel részvételét a Spanyol Szuperkupa következő kiírásában.

A One Football beszámolója szerint Xavi ezt a szempontot is kiemelte a találkozót felvezető sajtótájékoztató kezdetén:

„Nagyszerű lehetőség ez, hogy megszerezzük a Szuperkupát. Ez egy nagyon fontos meccs, és már az elején szeretnénk lerendezni” – szögezte le.

Amikor a jövőjével kapcsolatban kérdezték, úgy válaszolt:

„A klub megerősített engem a vezetőedzői székben, nem érdekelnek a pletykák. Az elnök, Joan Laporta és a sportigazgató, Deco üzenetet küldött nekem, ami pozitív volt. Leülünk. Ha van mit megbeszélni, megtesszük. Három héttel ezelőtt azért ültünk itt, hogy bejelentsük: maradok. Abszolút semmi sem változott. Ha lesz változás, jelezni fogjuk. Nyugodt vagyok, és alig várom a holnapi meccset. Ugyanazzal az ambícióval folytatjuk” – hangsúlyozta Xavi.

A Barcelona edzője kiemelte, hogy továbbra is lelkes, rendkívüli bázissal rendelkezik, a magas kvalitású keret mellett a Las Masia akadémia növendékeire is támaszkodhat. Azt is tisztázta, hogy Laporta nem beszélt vele a jövőjét illetően.

„A médiában megjelenő dolgokra reagálok. Az elnök ezt nem közölte velem. Azt mondta nekem, hogy nagyon fontos a győzelem a második hely megszerzéséhez” – fejtette ki Xavi, aki reményét fejezte ki, hogy a helyzet javulni fog a következő napokban, és azt is egyértelművé tette, hogy boldog a Barcelonában:

„Igazából nincs kétségem. Sikerre éhes és magabiztos vagyok, büszke arra, hogy életem klubjában lehetek. Boldog vagyok, hogy a legmagasabb szinten versenyezhetek a következő szezonban.”