„Nincs helye a PSG-ben!” – kemény kritikát kapott Mbappe

A világbajnok nincs formában, ráadásul nyomasztó lehet neki az elvárások terhe.

Kylian Mbappe szerződése 2022-ig érvényes a -nél, ami nem egyszerűsíti a helyzetet, hiszen úgy hallani, hogy nem feltétlenül akar Párizsban maradni. Ráadásul mosatanság igencsak formán kívül van: pályafutása során első alkalommal nem megy neki a játék.

Ebben a szezonban – minden meccset számolva – 14 gólnál jár a támadó, de idén három találkozón nem szerzett még gólt, az utolsón ráadásul le is cserélték.

A statisztikáknál maradva: ebben az esztendőben egy gólpassznál tart és az adatok szerint kilenc gólszerzési lehetősége volt, de mindegyiket elpuskázta. Az Angers elleni lecserélése után pedig láthatóan feszülten vette tudomásul, hogy nincs jó passzban.

Több csapat

„Van amikor jobban megy a kapu előtt, van amikor rosszabbul – mondta a PSG pályaedzője, aki a koronavírus miatt karantéba került Mauricio Pochettino helyettese volt a legutóbbi bajnoin. – A legfontosabb az, hogy ezen a találkozó is végrehajtott azt, amit kértünk tőle és még helyzetbe is került. Csak idő kérdése, hogy mikor lesz újra eredményes. Négy mérkőzésen szerepelt 13 nap alatt, ami sok, ezt nem feledhetjük el, de amúgy is nagy megterhelést kapott az elmúlt időszakban.”

„A BL-döntő után a szünet is rövid volt a csapatnak és a koronavírus is tizedelte a csapatot – mondta korábban Mbappe a PSG honlapjának. – Úgy érzem magam, mintha a hatvanadik meccsünket játszanánk a szezonban és nem a kilencediket. Maratoni volt a szezon, amelynek a végén a BL-döntő után minden normális esetben elmentünk volna pihenni, de most nem volt rá idő.”

A PSG november 20. óta 14 meccsen szerepelt, míg Mbappe 25 találkozónál tart ebben a szezonban. Az is fontos lehet, hogy vele ellentétben Neymar 11 találkozót kihagyott, amelyeken Mbappe-nak kellett vinnie a csapatot a hátán. A kritikusok viszont kíméletlenek:

„Nincs helye a PSG-ben – mondta az RMC-nek Jean-Michel Larque, a Saint-Etienne legendája és a PSG egykori játékosa. – Nem látok a feljébe, de úgy tűnik mindent túlbonyolít. Az egyszerű passz helyett trükközni akar, aztán tizenkettőt lép, de nem megy sehova. Meg kell gyógyítani a futballját, amelyet teljesen felesleges gesztusok szennyeznek. Már a nagyszerű sebességét sem látni a pályán. ”

Larque szavaira Habib Beye, az egyik kiemelkedő francia futballszakértő is reagált.

„A BL-döntő után nem volt ideje pihenni és átprogramozni az agyát. Türelmesenek kell lennünk vele, hogy túltegye magát ezen a nehéz időszakon. Még mindig csak 22 éves és elépesztően magasra tette a lécet, persze most emiatt követel tőle mindenki. A pályán kell hagyni. Lehet, hogy lesz két, vagy három rossz meccse. És akkor mi van? Nem számít. Segíteni kell neki, hogy visszatérjen a legmagasabb szintre.”

Szakértők egybehangzó véleménye, hogy Mbappe visszatérhet a csúcsra, de mindenképpen pihennie kell.