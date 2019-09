Nikolics: Nem szerepel a terveim között, hogy Amerikában maradok

A jövőjével kapcsolatban nyilatkozott a magyar légiós.

Cincinnatiben 0-0-s döntetlent ért el Nikolics Nemanja csapata, a Chicago Fire, amely számára nem jött jól ez az eredmény a rájátszásba jutás szempontjából. A korábbi magyar válogatott csatár együttesének még van két meccse, hogy elcsípje a playoffot, Nikolics addig nem akar foglalkozni a jövőjével. Pedig a DIGI Sport híradójának adott interjújából kiderül: nagyon úgy tűnik, hogy nem marad az -ben.

- Nem volt egyszerű, és nem is egyszerű így játszani, amikor a saját meccseket hozni kell, és figyelni kell az előttünk álló csapatokat, hogy hogyan játszanak. Esélyünk még van playoffba kerülni – nyilatkozta a Sport24-nek Nikolics.

Valószínű, hogy Nikolics a szezon végén búcsút int Amerikának, igaz, a hogyan továbbról a támadó nagyon diplomatikus beszélt.

- Bocs még egyszer, ugyanazt kell válaszolnom: nagyon fontos lesz számomra is ez a két mérkőzés, mert nagyon szeretném, hogy bejussunk a playoffba, úgyhogy jelen pillanatban erre fókuszálok. Ez nem sablonválasz, tényleg így érzem.

Arra a kérdésre, kizártnak tartja-e, hogy maradjon az MLS-ben, így válaszolt:

- Az MLS-ben nagyon mások a szabályok. Nem tudom, mennyi időnk van, hogy ezt elmagyarázzam, de nem akarok belebonyolódni ebbe. Itt van egy olyan szabály is van, hogy amikor lejár a szerződésem, a klubom akkor még mindig el tud adni Amerikán belül. Vagy alá tudunk írni egy új szerződést, de ez nem téma most. A menedzserem nyáron itt volt, és beszélt a sportigazgatóval, egy nagyon korrekt beszélgetésük volt. Itt most, jelen pillanatban nem téma a szerződéshosszabbítás, de ugyanúgy nem téma, hogy Amerikában maradjak. Lehet, hogy a szezon után lesznek ajánlataim. De most nem szerepel a terveim között, hogy Amerikában fogok maradni – szögezte le Nikolics.

Tavaly áprilisban ennél egyértelműbben beszélt a DIGI Sport híradójának a terveiről:

- A vágyam mindig is az volt, és a mai napig is az, hogy egy nap visszatérjek a Vidibe, és ott fejezzem be a pályafutásomat. De úgy gondolom, még korai arról beszélni, hogy vége legyen a pályafutásomnak, még csak 30 éves vagyok, szerintem még jó pár év bennem van.

Egyelőre egy biztos, a Chicago Nikoliccsal a soraiban legközelebb a Torontóval játszik majd, aztán Orlandóban dőlhet el, hogy utoléri-e a hárompontos előnnyel bíró, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott New England csapatát.

