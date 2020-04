Nikolics megegyezett Rossival – visszatér a válogatottba, ha a formája megfelelő lesz

A Mol Fehérvár 27-szeres válogatott csatára, Nikolics Nemanja a csakfoci.hu-nak adott hosszabb interjúban beszélt arról, hogy a DVTK elleni bajnokit megelőzően hosszabban beszélt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal a válogatottba való visszatéréséről.

Nikolics Nemanja 2018-ban, még a Chicago Fire játékosaként mondta le a válogatottságot, de amióta a télen hazaszerződött a Mol Fehérvárhoz, már beszélt arról, hogy nem zárkózik el attól, hogy újra válogatott legyen, és Marco Rossi szövetségi kapitány is nyitott volt a 32 éves csatár irányába.

„Súlyos döntést hoztam meg, nem egy perc alatt mondtam le a válogatottságot. Nem vagyok az a típus, aki felelőtlenül mond ki dolgokat, de elárulom, azóta történtek lépések – mondta a csakfoci.hu-nak Nikolics Nemanja. – A elleni meccsünk előtt pénteken találkoztam Marco Rossival Telkiben és beszélgettünk vagy másfél órát. Rengeteg kérdése volt, amit megválaszoltam neki, és én is érdeklődtem sok mindenről, amire neki voltak válaszai. Elmondta, egyeztetett a klubom vezetőedzőjével és olyan fehérvári szakemberekkel, akik a fizikai állapotomról számoltak be neki. Megkapta azokat az eredményeket, amik bizonyítják, hogy az egyik legjobb mutatókat produkálom a meccseken. Elmondta, szeretne rendszert váltani, szüksége van egy olyan csatárra, akit ebben a rendszerben használni tud, illetve aki – ha védekezőbb felfogású a stratégia – bármikor bevethető. Bevallom, nekem erre volt szükségem. Sosem követeltem be magam a kezdőbe, de ha esélyem sincs a játékra, ha nincs helye a stílusomnak, akkor miért erőltessünk bármit is?”

A kapitány megegyezett a Fehérvárban a visszatérése óta hat bajnokin két gólt szerző csatárral, hogy ha megfelelő állapotban lesz, akkor a jövőben számít rá.

„Abban maradtunk, hogy ha a következő kerethirdetésnél úgy látja, hogy válogatott szintű a formám, és én is úgy ítélem meg, hogy az aktuális állapotom megfelelő ehhez a szinthez, akkor visszatérek. Aztán jött a vírus és a kerethirdetés elmaradt…” – mondta Nikolics.

