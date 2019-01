Nikolics: Erőt akarok meríteni abból, hogy nem lettem gólkirály

Nincs elkeseredve a magyar támadó, aki ismét apai örömök elé néz.

Nikolics Nemanja szerződése utolsó évét kezdi meg az MLS-ben a Chicago Fire tagjaként, és most, hogy lejár a szerződése, mindenképpen szeretne kupát vagy bajnoki aranyat nyerni a klubjával. A DIGI Sport híradójának elmondta, hogyan éli meg, hogy ezúttal nem lett gólkirály, és a harmadik gyereke érkezéséről is beszélt.

- 2013 óta gólkirály vagyok folyamatosan, három különböző országban, sajnos ez a sorozat most megszakadt, de ez így szokott lenni az életben. Én úgy fogom fel, hogy erőt akarok meríteni ebből. Bízom abban, hogy a sérülések elkerülnek, ez a legfontosabb - nyilatkozta Nikolics a Sport24-nek.

Céljai elérése érdekében igyekszik mindent kiadni magából a felkészülési időszakban.

- Most van másfél hónapom arra, hogy a csapattal felkészüljek fizikailag, mentálisan is, és akkor egy remélhetőleg egy jó szezont fogunk zárni. A cél számomra most is az, hogy nyerjek valamit a csapattal. Az első két évben ez nem jött össze, ezért is nagyon fontos ez a harmadik év. Nemcsak azért, mert lejár a szerződésem, hanem azért, hogy ha távoznom kell innen, akkor távozzak valamilyen trófeával, legyen az kupatrófea vagy bajnoki cím. A menedzserem pontosan tudja, hogy mit akarok, és mik a vágyaim, és majd meglátjuk, hogy ez létre fog-e jönni.

Hogy Nikolics most melyik csapatba vagy országba vágyik, esetleg maradna-e, arról nem beszélt, tavaly azonban egy tervét elárulta a DIGI Sport amerikai tudósítójának.

- A vágyam mindig is az volt, és a mai napig is az, hogy egy nap visszatérjek a Vidibe, és ott fejezzem be a pályafutásomat. De úgy gondolom, még korai arról beszélni, hogy vége legyen a pályafutásomnak, még csak 30 éves vagyok, szerintem még jó pár év bennem van - mondta 2018. áprilisában Nikolics.

Ami viszont a jelen, hogy a magyar csatár hamarosan háromgyerekes édesapa lesz.

- Egy hónap múlva harmadszor leszek apuka, számomra ez a legfontosabb. Ez a 2019-es év nagyon jól fog kezdődni, nagyon várjuk a picit, és minden kész, hogy a kis csajszi megérkezzen. Egy-két apróságot még venni kell, de már mindenki nagyon várja.

