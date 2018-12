Nikolics: Büszke vagyok, hogy csak mi tudtunk pontot szerezni a Chelsea ellen

A magyar csapat szakvezetője a meccs után értékelt.

Csütörtök este 2-2-re végzett a MOL Vidi FC a Chelsea ellen a Groupamában.

A Vidi bravúros döntetlent ért el a Chelsea ellen, a továbbjutás azonban elmaradt

A lefújást követően a hazaiak szakvezetője értékelte a látottatakat és a Vidi egész eddigi szereplését.

- Büszke vagyok a fiúkra. Aki látta a mai meccset, az azt is láthatta, hogy akár nyerhettünk is volna. Bátrak voltunk, nem ijedtünk meg nagynevű ellenfelünktől, de már az odavágón is megmutattuk Londonban, hogy még az ilyen kiscsapatok is akár meglepetésekre lehetnek képesek .

A csoportból mi voltunk csak képesek arra, hogy pontot szerezzünk a Chelsea-től, mégsem tudtunk továbbjutni. Szép búcsú volt ez, sok-sok emlékezetes pillanata volt a nyárnak és az ősznek is. A csapat mentalitása nagyon jó, ezeket az energiákat kell mozgosítani a bajnokságban is, hiszen számunkra befejeződött az Európa Liga.

A csoportot végül a Chelsea nyerte magabiztosan 16 ponttal, a BATE 9, a Vidi 7, a PAOK 3 ponttal fejezte be az L-csoportot.

