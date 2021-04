Nikolics: A csatároknak is sokkal könnyebb Rossi rendszerében

2018 májusában Nikolics Nemanja lemondta a magyar válogatottságot, egy éve azonban Marco Rossi szövetségi kapitánynak sikerült meggyőznie, hogy szüksége van rá. A Mol Fehérvár FC csatára a DIGI Sport híradójának most a részletekről is beszélt.

"Jó a kapcsolatunk, bízik bennem, nagyon őszinte velem, és ez az, ami nekem hiányzott régóta, amióta a válogatottban voltam, hogy egy olyan szövetségi kapitány legyen, aki tényleg leül velem, átbeszéli a dolgokat, és őszinte. És itt nem arról beszélek, hogy folyamatosan kezdőnek kell lennem, folyamatosan kell játszanom, igazából soha nem volt erről szó, de mindig is több játékpercet akartam, és most megkapom a szövetségi kapitánytól” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Nikolocs Nemanja.

A bizalommal karöltve a 33 éves támadótól jönnek a gólok és a gólpasszok is. A korábbi kapitányok viszont nem igazán hittek benne. "Amikor még a Vidiben rugdostam a gólokat, vagy gólkirályi címeket nyertem a Legiában, Chicagóban, folyamatosan jöttem haza a válogatottba, nem játszottam, sőt nem is próbálták megtalálni a megfelelő pozíciómat. Ekkor jöttek azzal, hogy a válogatott nem tud két csatárral játszani, hogy én meg a Szala (Szalai Ádám – a szerk.) nem tudunk játszani egymással, mert a csapat ezt nem bírja ki.”

Pedig kibírja, ráadásul Nikolics szerint a 2016-os Eb-n is látható volt, hogy a támadó, szép futball is működőképes lehet a magyar válogatottól, amely hat gólt szerzett a csoportkörben. De hosszú távon ezt egyik kapitány sem vállalta fel. Aztán jött a válogatott élére egy olyan edző, aki többnyire 3-5-2-es rendszerben játszott a Honvéddal, amellyel meglepetésre sikerült is megnyernie a magyar bajnokságot.

"Amikor visszakerültem a válogatottba, akkor Marco Rossi nekem elmesélte, hogy változtatni akar a rendszeren, és új szisztémát kíván alkalmazni a továbbiakban. Megtalálta a megfelelő embereket erre, és nemcsak magamról és Szalai Ádámról beszélek, hanem megtalálta azokat a középpályásokat is, akik előrefelé játszanak, akikben van kreativitás, megtalálta azokat a szélső játékosokat, akik mind védekezésben, mind támadásban fel tudnak jönni, és segíteni tudnak a támadásban, technikailag képzettek. Megtalálta azokat a védőket, akik előrefelé védekeznek, akik nem hátrálnak, akikben megvan a futómennyiség, a rutin – most Willi Orbánról, illetve Szalai Atiról is beszélek, aki nagyon sokat fejlődött. És van egy kapusunk, Gulácsi Peti, aki sugárzik a magabiztosságtól. A kapitány megtalálta azokat a megfelelő embereket, és most a kerettagokra is gondolok, akik közül, ha bármelyik pillanatban, bárki a pályára lép, tudja hozni a minőséget” – mondta a digisport.hu-n is megjelent interjúban Nikolics. "Ilyenkor a csatároknak is sokkal könnyebb, mind nekem, mind Szalai Ádinak, mind Sallai Rolandnak – bárki játszik, megvannak a helyzeteink, hála istennek, gólokat tudunk szerezni a vb-selejtezőkön is.”

A zsinórban kilenc veretlenül megvívott csata után az igazi teszt nyáron következik Portugália, Franciaország, majd Németország ellen, az Eb csoportmeccsein, aztán következhet az Anglia elleni vb-selejtező.

"Mi rámentünk a közösségre, hogy a hangulat belül nagyon jó legyen. Ha ez így lesz, sőt még akarunk ezen is javítani, akkor nem kell félni senkitől, mert megmutattuk, hogy bárki ellen fel tudjuk venni a versenyt” – reménykedik Nikolics, aki tavaly év végén a rendkívül előkelő 33. helyen állt a XXI. század legjobb góllövőinek a világranglistáján.

