Bózsik Tamás

Topligás szerződést érhet a Bajnokok Ligája-menetelés a német tehetségnek

Lehet, hogy Serhou Guirassy utósját látják benne a Borussia Dortmundnál.

A szezon végezetével ismét megkísérelheti leigazolni Nicolo Tresoldit a Borussia Dortmund - írta meg angol kiadásunk a Sky Sportsra hivatkozva. A portál úgy tudja, hogy számos Bundesliga-klub szeretné hazahozni a Club Brugge 21 éves csatártehetségét. 

A BVB ráadásul már visszatérő kérőnek számít, hiszen két évvel ezelőtt is érdeklődött az akkor még a Hannoverben futballozó Tresoldi iránt. 

Sőt, még az sem kizárt, hogy a német center lehet hamarosan a sárga-feketék leendő elsőszámú csatára, ugyanis egyre több jel mutat arra, hogy Serhou Guirassy távozhat a Signal Iduna Parkból. A Bild információi szerint a guinea-i játékos a nyáron szeretne egy még nagyobb fizetést tartalmazó szerződést kötni, mivel karrierje végéhez közeledik, és hamarosan betölti a 30. életévét. 

Emellett szerepel a jelenlegi kontraktusában egy 50 millió eurós kivásárlási záradék, amelyet a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea, illetve a Liverpool érvényesíthet. 

Az Olaszországban született, de német U21-es válogatott Tresoldi nemcsak a belga bajnokságban, hanem a BL-ben is megmutatta, hogy képes a legmagasabb szinten teljesíteni. A selejtezőkkel együtt 14 mérkőzésen négy gólt és két gólpasszt szerezve járult hozzá ahhoz, hogy a Club Brugge továbbjutott az alapszakaszból. 

