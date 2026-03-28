A Mauritána elleni 2-1-es győzelmével kezdte meg a márciusi válogatott szünetet a világbajnoki címvédő Argentína.

A Buenos Airesben rendezett összecsapáson a kezdőcsapatban kapott helyet Paz, aki egy remekül csapódó szabadrúgásból 2-0-ra alakította az állást. A megoldás láthatóan a kispadon ülő Lionel Messinek is tetszett, aki megtapsolta a találatot, akárcsak az egész kispad.

Az is beszédes, hogy akár Enzo Fernández vagy Thiago Almada is állhatott volna a labda mögé, mégis Paz lőtte a szabadrúgást, ami bizonyítja, mennyire megbíznak a társak a 21 éves játékosban.

A Como tehetséges középpályását végül a meccs emberének is megválasztották, ezzel egy valóban emlékezetes 90 percet zárt.

Rajta kívül egyik klubbéli csapattársát, Maximo Perronét is behívta a márciusi keretbe Lionel Scaloni szövetségi kapitány, ám ő nem kapott lehetőséget Mauritána ellen.

Paz idén is remek szezont fut: 29 Serie A-mérkőzésen tíz gólt és hat gólpasszt jegyzett, amivel egyértelműen a Bajnokok Ligájára hajtó Como egyik húzóembere.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.