Nico Paz ArgentinaGetty Images
Bózsik Tamás

Nico Paz bevarrta a szabadrúgást, Lionel Messi is csak nézett! + VIDEÓ

Nico Paz először köszönt be az argentin válogatottban, és miből másból tette volna ezt, mint közvetlenül egy szabadrúgásból - amit mentora, Lionel Messi a kispadról figyelt.

A Mauritána elleni 2-1-es győzelmével kezdte meg a márciusi válogatott szünetet a világbajnoki címvédő Argentína. 

A Buenos Airesben rendezett összecsapáson a kezdőcsapatban kapott helyet Paz, aki egy remekül csapódó szabadrúgásból 2-0-ra alakította az állást. A megoldás láthatóan a kispadon ülő Lionel Messinek is tetszett, aki megtapsolta a találatot, akárcsak az egész kispad. 

Az is beszédes, hogy akár Enzo Fernández vagy Thiago Almada is állhatott volna a labda mögé, mégis Paz lőtte a szabadrúgást, ami bizonyítja, mennyire megbíznak a társak a 21 éves játékosban.

A Como tehetséges középpályását végül a meccs emberének is megválasztották, ezzel egy valóban emlékezetes 90 percet zárt. 

Rajta kívül egyik klubbéli csapattársát, Maximo Perronét is behívta a márciusi keretbe Lionel Scaloni szövetségi kapitány, ám ő nem kapott lehetőséget Mauritána ellen. 

Paz idén is remek szezont fut: 29 Serie A-mérkőzésen tíz gólt és hat gólpasszt jegyzett, amivel egyértelműen a Bajnokok Ligájára hajtó Como egyik húzóembere. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
