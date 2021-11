Neymarnak köszönhetően Szoboszlai angol topcsapatban folytathatja

Szoboszlai Dominik múlthét szerdán az RB Leipzig–PSG BL mérkőzés 92. percében állt oda egy sorsdöntő büntetőhöz, és értékesítette azt, ezzel fontos pontot mentve a németek számára – a Lipcse így még reális versenybe maradt az Európa-ligát érő harmadik helyezésért a csoportban –. A tizenegyes előtt Neymar ment oda a magyar válogatott játékoshoz, hogy elbizonytalanítsa, de a középpályást nem lehetett kizökkenteni, roppant magabiztos módon váltotta gólra a büntetőt.

Az eset a világsajtót is bejárta, és többek között a Liverpool figyelmét is felkeltette Szoboszlai teljesítménye. A liverpool.com-on olvasható egy hosszabb értekezés arról, hogy a 21 éves játékos milyen higgadtan lőtte be a tizenegyest Gianluigi Donnarumma kapujába.

A portál arról is szót ejt, hogy a lipcseiek tizenhetese mekkora erősítés jelentene a vörösök számára, és hogy a játékos mennyire beleillene Jürgen Klopp játékrendszerébe. Sőt arról is említést tesznek, hogy mielőtt Szoboszlai Lipcsébe igazolt volna, a német edző szakmai stábja is élénken figyelte.

Ami kész tényként állíthatunk, hogy a Liverpool keretében több olyan játékos is van, aki vagy az RB Leipzigtől, vagy a testvér csapat RB Salzburgból érkezett, így nem lenne meglepő, ha a magyar válogatott kiválósága a Mersey-partján kötne ki

A liverpooli oldal arról is ír, hogy Szoboszlai a nyáron egy interjúban hosszasan méltatta Kloppot, és a kedvenc edzőjének nevezte, de csak nyáron lehet realitás a megszerzése.

