Neymar sporttörténelmet írna Szaúd-Arábiában

„Új sporttörténelmet szeretnék írni, és a szaúdi profi liga jelenleg óriási energiával és minőségi játékosokkal rendelkezik” – mondta új csapat, a szaúdi Al-Hilal honlapján Neymar.

Mint megírtuk, a szaúdi Al-Hilal kedden kora este hivatalosan is bejelentette Neymar szerződtetését. A 31 esztendős brazil támadó a hírek szerint 90 millió euróért vált klubot. A labdarúgó két évre szóló szerződést írt alá új csapatával, ahol évi 150 millió eurót fog keresni, ez a hatszorosa annak, amit a PSG-nél tett zsebre.

„Sok mindent elértem Európában, és különleges időszakokat éltem át, de mindig is globális játékos akartam lenni, és kipróbálni magam új kihívásokkal és lehetőségekkel új helyeken” – mondta minden idők legdrágább labdarúgója.

„Új történetet szeretnék írni. A szaúdi bajnokságban már most is nagy számban szerepelnek kiváló labdarúgók. A liga folyamatosan fejlődik. Meg vagyok győződve arról, hogy olyan helyre jövök, ahová egyre több játékos vágyik majd. Az Al-Hilal egy nagy klub fantasztikus rajongókkal. Ez a legjobb csapat egész Ázsiában. Úgy érzem, a megfelelő időben döntöttem. Szeretek nyerni és gólokat rúgni. Most ezt megtehetem az al-Hilalban” – mondta Neymar.

Neymar 2013 és 2017 között 186 mérkőzésen 105 gólt szerzett az FC Barcelonában, mielőtt Párizsba érkezett. A PSG színeiben 173 alkalommal lépett pályára, 118-szor talált be, és 13 trófeát, köztük öt francia bajnoki címet nyert a klubbal, a hőn vágyott Bajnokok Ligája-trófeát azonban nem sikerült elhódítani.