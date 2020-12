Neymar nyilatkozott a jövőjéről, a PSG elnöke is megszólalt

Neymar a Basaksehir elleni 5-1-es győzelem után az RMC-nek bejelentette, hogy a jövőben is szeretne a csapatában játszani. A párizsiak elnöke is nyilatkozott, Mbappét is említette.

"Nagyon boldog vagyok itt. Elégedett vagyok a klubbal és a csapattársaimmal is. Semmi értelmét nem látom annak, hogy távozzak innen."

Egy időben úgy tűnt, hogy Neymar szeretne távozni, sőt visszatérni a Barcához, de ennek már vége - sőt, a 2022-ig szóló szerződését is szívesen meghosszabbítaná.

"Beszélnünk kell erről - jó kapcsolatban állok a klubbal, meglátjuk mit hoz a jövő."

Nem csak a brazil varázsló, hanem a párizsiak elnöke, Nassel Al-Khelaifi is optimistán tekint a közös együttműködés folytatására - ő a Telefootnak nyilatkozott.

"Felvesszük a kapcsolatot Neymarral és Mbappéval. A beszélgetés tartalma közöttünk marad, de nagyon magabiztos vagyok - mindketten maradni akarnak."

Neymar pár nappal ezelőtt elmondta, hogy a következő szezonban mindenképp szeretne Messi csapattársaként szerepelni. Vajon a PSG lecsap rá, és összeáll a mágikus Neymar-Messi-Mbappé triumvirátus?

Fogadj a francia bajnokság mérkőzéseire itt.