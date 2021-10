Neymar: „Nem tudom, van-e még annyi lelki erőm, hogy tovább foglalkozzam a focival"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A 2022-es lesz Neymar utolsó világbajnoksága, ezt maga a brazil világsztár erősítette meg a DAZN exkluzív új dokumentumfilmjében, a Neymar & The Line Of Kingsben. A róla szóló filmben a brazil támadó elmondta, hogy nem érzi úgy, hogy 2022 után újabb világtornán vegyen részt, mivel testileg és mentálisan is kifáradt.

Mit is mondott pontosan Neymar?

"Azt hiszem, ez lesz az utolsó világbajnokságom. Nem tudom, van-e még annyi lelki erőm, hogy tovább foglalkozzam a focival."

A brazil azt is hozzátette, hogy mindent megtesz, hogy gyerekkori álmát beteljesítse:

"Mindent meg fogok tenni, hogy 2022-ben nyerjünk. Kiskorom óta dédelgetett álmom, hogy hazámat győzelemre vezessem, remélem sikerülni fog."

A PSG támadója 2014-ben egészen az elődöntőig, 2018-ben pedig a negyeddöntőig jutott a selecaóval. Kérdés, 2022-ben felér-e a csúcsra?

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Aranylabda legfőbb várományosa Lionel Messi (1,50), őt követi Robert Lewandowski (3,50) és Jorginho (8,00).