Neymar nem fogadja el Pelé kritikáját

A PSG klasszisa reagált a brazil legenda megjegyzéseire.

Pelé, a világ futballjának legendás alakja még decemberben fogalmazott meg komoly kritikát Neymarral kapcsolatban, amelyben kifejtette, hogy a PSG klasszisának a világbajnokságon inkább a futballal és a góllövéssel kellett volna foglalkoznia a sok színészkedés helyett. Most a 26 éves játékos reagált a legenda által megfogalmazottakra:

-Igazán érdekesnek találom Pelé kritikáját. Ha az ember nem nyer, akkor azonnal záporozni kezdenek felé az ilyen megjegyzések. A világbajnokságon nem színészkedtem, hanem rengeteget szabálytalankodtak ellenem. Az emberek még ma is erről beszélnek, pusztán azért mert Neymarró van szó, és szeretik kiszínezni a dolgokat. Tiszteletben tartom amit Pelé mondott, de nem fogadom el - mondta a Canalnak Neymar.

A Paris Saint-Germain világklasszisának valóban nem úgy jöttek össze a dolgok a brazil válogatottban ahogy tervezte, de a klubjában továbbra is varázsol. A francia bajnokság idei szezonjában 13 gól mellett 6 gólpasszt is kiosztott, míg a Bajnokok Ligájában 5 találat és 2 assziszt áll a neve mellett. Legutóbb a Guingamp 9-0-s kiütéséből Neymar 2 góllal és 1 gólpasszal vette ki a részét, de mindezek ellenére továbbra is tartja magát a pletyka, hogy a 26 éves játékos szeretne csapatot váltani.

- Azóta születnek pletykák rólam, mióta profi játékos lettem. Egyelőre nincs semmi konkrétum, de ha lesz, akkor mindenkit tudatni fogok róla, ebben biztosak lehetnek - nyilatkozta a jövőjéről a brazil támadó.

