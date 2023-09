Neymar megdöntötte Pelé gólrekordját

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 31 éves Neymar megszerezte 78. (és 79.) gólját a brazil válogatottban, ezzel megdöntötte a háromszoros világbajnok Pelé gólrekordját.

Az Al-Hilal támadója már a Bolívia elleni világbajnoki selejtező elején, a 17. percben Brazília valaha volt legjobb góllövőjévé léphetett volna elő, ám kihagyta a büntetőt. A 61. percben azonban már valóban tanúja lehetett a történelmi tettnek a brazil közönség, amely láthatta, hogy a 31 éves klasszis levegőben ütéssel ünnepelt – ahogy azt általában Pelé is tette. Az 5–1-re megnyert meccs utolsó gólját is Neymar szerezte a 93. percben. Hozzá hasonlóan Rodrygo duplázott és egyszer Rapfinha is beköszönt.

Neymar a 125. mérkőzésén szerzett 78. válogatottbeli találatával megdöntötte Pelé gólrekordját, a 79. pedig már egy új korszak nyitányát jelentette. A háromszoros világbajnok 1970-ben szerezte az utolsó gólját a nemzeti tizenegyben, Neymaron kívül egyetlen játékos sem jutott még egy tucat gólon belülre a legendához képest. Ronaldo 62 gólt szerzett, míg mások, mint például Rivaldo és Ronaldinho még a negyvenet sem érték el.

„Nagyon boldog vagyok, erre nincsenek szavak. Soha nem gondoltam volna, hogy elérem ezt a rekordot. Ez (a rekord) azonban nem jelenti azt, hogy jobb vagyok nála (Pelénél), vagy bármelyik válogatott játékosnál. Mindig is meg akartam írni a történetemet a válogatottban, és ma meg is tettem” – mondta az AP tudósítása szerint Neymar, miután Ednaldo Rodrigues, a Brazil Labdarúgó-szövetség elnöke emlékplakettet adott át neki.

A brazil szövetség egyébként Pelét tartja a válogatott örökös gólkirályának, aki 114 mérkőzésen 95 gólt szerzett. A FIFA azonban nem számítja be azokat a találatokat, amelyeket Pelé a klubok elleni barátságos mérkőzéseken szerzett a nemzeti csapatban.

Rodrigues is úgy fogalmazott, hogy Neymar „minden idők legjobb gólkirálya lett Brazíliában a válogatottak elleni mérkőzéseken”.

A tavaly december 29-én, 82 éves korában rákban elhunyt Pelé hivatalos oldala azonban megsüvegelte Neymar teljesítményét.

„Gratulálunk, Neymar Jr., hogy a brazil válogatottban a hivatalos FIFA-mérkőzéseken felülmúltad a királyt a gólok számában. Pelé ma biztosan tapsol neked!” – áll a közösségi médiában közzétette bejegyzésben.

A Bolívia felett aratott győzelem előtt a Horvátország elleni, tavalyi vesztes vébénegyeddöntő volt Neymar utolsó meccse a brazil válogatottban. Kétségek között hagyta el Katart a nemzeti csapatban való jövőjét illetően, és idén nem is játszott a Selecao első három meccsén. Most is nagy viták előzték meg a beválogatását, nem a hazájában, hanem Szaúd-Arábiában: a brazil klasszis ugyanis sérülésre hivatkozva még nem mutatkozott be az Al-Hilalban, ahová néhány hete szerződött.

Az új brazil szövetségi kapitány, Fernando Diniz elmondta, hogy Neymar azért érkezett Brazíliába játszani, hogy „gólokat lőjön, rekordokat döntsön, és megmutassa, nagyon hajlandó megélni ezt (a válogatottat)”.

„Ő egy nagyszerű hős” – mondta Diniz, hozzátéve:

„Az embereknek ezt fel kell ismerniük és el kell fogadniuk. Nem tesz semmit azért, hogy elnyerje ezt az imádatot, amit a tömegtől kap. Ez a természetes tehetségének köszönhető.”