Neymar kikötötte: vagy Manchesterbe megy, vagy sehova

Még négy év van hátra a brazil klasszis párizsi szerződéséből.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Sevilla–AS Roma budapesti Európa-liga-döntőre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Brit sajtóértesülések szerint Neymar szeretne nyáron a Manchester Unitedhez csatlakozni – más klubért viszont esze ágában sincs elhagyni a Paris Saint-Germaint...

A Sevilla-AS Roma El-döntőn a spanyol csapat győzelme 2.85, a döntetlen 2.90, az olaszok sikere pedig 3.00-szoros szorzóval fogadható.(x)

A 31 éves játékos párizsi pályafutása a végéhez közeledik – legalábbis, ha a szurkolókon és a klubvezetőkön múlik... Előbbiek olyannyira házon kívül szeretnék látni, hogy nemrég az otthonánál tüntettek a távozásáért, utóbbiak pedig már jó ideje szeretnének túladni a sérülékeny, kiszámíthatatlan brazil klasszison.

Neymar – aki márciusban bokasérülést szenvedett és azóta nem lépett pályára – legutóbb azzal húzta ki a gyufát, hogy nem utazott el a csapattal a múlt szombaton Strasbourgba, ahol 1–1-es döntetlent játszott és így bajnoki címet ünnepelhetett a PSG. A labdarúgó ehelyett a Forma 1-es Monacói Nagydíjon töltötte az idejét.

A The Sun most azt írta, hogy a brazil – akinek még négy év van hátra a párizsi szerződéséből – csak az Old Traffordra hajlandó költözni.

Mint megírtuk, a Paris Saint-Germain és a Manchester United már felvette egymással a kapcsolatot ez ügyben. A Vörös Ördögök köztudottan újabb támadót keresnek, menedzserük Erik ten Hag elismerte, hogy Marcus Rashfordon kívül még egy gólveszélyes játékosra van szükségük.

Ez akár Neymar is lehetne, csakhogy a futballtörténelem valaha volt legdrágább játékosa aligha szerezhető meg olcsón – nem véletlenül gondolkodnak kölcsönügyletben az angolok –, és vélhetően neki is jócskánt engedni kell majd bérigényéből, ha ragaszkodik az Álmok Színházához. Párizsban ugyanis csaknem 49 millió eurót keres évente, ezzel ő Európa legjobban megfizetett labdarúgója. Az angol bajnok Manchester City-t erősítő Kevin de Bruyne például ennek az összegnek nagyjából a felét viszi haza...

Mint ismeretes, a támadó 2017 nyarán mindmáig világrekordot jelentő 222 millió eurós átigazolási díjért cserébe került a Barcelonától a PSG-hez. Neymar azóta a francia csapat színeiben 173 mérkőzésen 118 gólt szerzett, négy bajnoki címet és számtalan egyéb trófeát nyert, ugyanakkor a Bajnokok Ligája trófeáját egyszer sem tudták elhódítani.