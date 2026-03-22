Óriási balhé a Newcastle—Sunderland rangadó előtt: bedobták a csapatbusz ablakát, összecsaptak a szurkolók és a rendőrök

Azzal, hogy a Sunderland ebben a szezonban ismét a Premier League-ben szerepel, egy újabb rangadóval bővült az angol élvonal, méghozzá a Tyne-Wear derbivel. Vasárnap délután 13 órakor ismét találkozott egymással a két együttes, és a Sunderland másodjára is megverte az idényben az ősi riválist, ezúttal 2-1 arányban.

Már jóval a kezdőrúgást megelőzően forró volt a hangulat a stadion körül, ahol összeverekedtek egymással a két együttes drukkerei, egy embert előállítottak, egy másik pedig orvosi kezelést kapott – számolt be róla a Sun.

Cikkében azt is megjegyezte a portál, hogy a Sunderland csapatbuszának szélvédőjén egy repedés volt látható, amit feltehetően a Newcastle szimpatizánsai okozhattak.

Győzelmükkel a Fekete Macskák meg is előzték a Szarkákat, és 43 ponttal a 11. helyen állnak, egy ponttal többet szerezve, mint a rivális.

