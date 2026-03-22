Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Óriási balhé a Newcastle—Sunderland rangadó előtt: bedobták a csapatbusz ablakát, összecsaptak a szurkolók és a rendőrök

2016 óta először látogatott a Sunderland a St James' Parkba, így a Newcastle United szurkolói megadták a módját a jeles alkalomnak.

Azzal, hogy a Sunderland ebben a szezonban ismét a Premier League-ben szerepel, egy újabb rangadóval bővült az angol élvonal, méghozzá a Tyne-Wear derbivel. Vasárnap délután 13 órakor ismét találkozott egymással a két együttes, és a Sunderland másodjára is megverte az idényben az ősi riválist, ezúttal 2-1 arányban. 

Már jóval a kezdőrúgást megelőzően forró volt a hangulat a stadion körül, ahol összeverekedtek egymással a két együttes drukkerei, egy embert előállítottak, egy másik pedig orvosi kezelést kapott – számolt be róla a Sun.

Cikkében azt is megjegyezte a portál, hogy a Sunderland csapatbuszának szélvédőjén egy repedés volt látható, amit feltehetően a Newcastle szimpatizánsai okozhattak. 

Győzelmükkel a Fekete Macskák meg is előzték a Szarkákat, és 43 ponttal a 11. helyen állnak, egy ponttal többet szerezve, mint a rivális. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
