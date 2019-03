Neville: A Liverpool jobban tenné, ha kiesne a BL-ben a Bayern ellen

Elég érdekes vélményen van a United korábbi játékosa.

Jürgen Klopp tanítványai kisebb gödörbe kerültek az elmúlt időszakban. Vereséget ugyan rég szenvedtek, de a legutóbbi 6 bajnoki mérkőzésükből háromszor is döntetlent játszották, így a Manchester City már le is dolgozta a korábban összegyűjtött 7 pontos hátrányát, sőt már 1 ponttal vezetik is a Premier League táblázatát a Liverpool előtt.

Gary Neville, Manchester United és az angol válogatott korábbi védője ezért úgy véli, hogy a Liverpoolnak el kell engednie a Bajnokok Ligája esetleges megnyerését azért, hogy teljes egészében az angol bajnokságra tudjanak koncentrálni.

A Pool már csak a BL-ben és a PL-ben van versenyben, míg a City még három fronton is harcol a szezon hátralévő részében. Ezért is gondolhatja úgy Neville, hogy ez lenne a legkézenfekvőbb megoldás a Vörösök számára.

- Őrültségnek hangozhat, de kimondom: a Liverpoolnak ki kellene esnie a Bayern München ellen. Persze soha nem lehet úgy kifutni a pályára, hogy vereséget szeretnénk szenvedni, de a Liverpool malmára hajthatná a vizet, ha csak a bajnokságra kellene koncentrálniuk, és tudnák azt, hogy mikor és milyen meccsek várnak még a csapatra. A City a BL-ben és az FA-kupában is versenyben van, ami akár 5-6 pontos lemaradást is eredményezhet a bajnokság végére a címvédőnek – mondta Gary Neville a Sky Sport podcast-ján.

A korábbi válogatott hátvéd szavai valóban őrültségnek tűnhetnek, hiszen a Liverpoolnak minden esélye megvan a továbbjutásra a hazai 0-0-át követően, ráadásul a bajnokságban sem tűnik nehezebbnek a sorsolásuk mint a Manchester Citynek, így vétek lenni eldobni egy egész versenysorozatot egy esetleges bajnoki címért.

Kloppékre és Guardioláékra is két nagy rangadó vár még a Premier Leagueben. A Pool ezek közül mindkettőt hazai pályán vívja majd a Tottenham és a Chelsea ellen, a City szintén fogadja még a Spurst a Top6 csapatai közül és a United vendége lesz még egy manchesteri derbin.

