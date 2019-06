Neville: A jelenlegi Manchester Unitedben nincsenek vezérek

A legendás jobbhátvéd szerint Solskjaernak kemény döntéseket kell hoznia.

Gary Neville szerint a Manchester Unitednek meg kell válnia azoktól a játékosoktól, akik nem tudnak megfelelni a klub alapelveinek.

Az előző szezonban a Vörös Ördögök csalódást keltő 6. helyen végeztek a Premier League-ben, így a következő idényben a helyett csak az Európa-ligában indulhatnak.

A csapat egykori kapitánya szerint több játékos is távozhat ezen a nyáron, és a legfőbb problémát abban látja, hogy nincs elég vezéregyéniség az öltözőben.

- Amikor én játszottam, a keretet három csoportra lehetett osztani. Voltak a vezérek, egy általános csoport, és a fiatalok. Mikor bekerültem a felnőttek közé, olyan játékosaink voltak, mint Paul Ince és Roy Keane, akiknél egy rossz passz már valódi bűnnek számított. A Manchester Unitednél jelenleg nincsenek ilyen vezérek. Vannak profi játékosaink, mint Juan Mata, vagy az előző szezonban Ander Herrera, de ott van Scott McTominay is, aki egy jó srác, akin látod, hogy futballozni akar. Viszont nem hiszem, hogy ezek a játékosok hatással tudtak lenni az öltözőre, ez pedig valós probléma.

- Minden üzletben, így a futballban is, ha a nagy hatással bíró egyéniségek, a vezérek nem tudnak példát mutatni, akkor el kell őket távolítani - mondta a legendás jobbhátvéd, utalva ezzel talán Paul Pogba esetére, aki saját bevallása szerint idén nyáron elhagyhatja a csapatot, és számos kritikát kapott korábban a hozzáállása miatt.

Amikor José Mourinho távozása után Ole Gunnar Solskjaer vette át a csapat irányítását, az eredmények azonnal javulni kezdtek, de az utolsó néhány fordulóban már alig tudott mérkőzést nyerni a .

Neville azonban ennek ellenére is támogatja egykori csapattársát, és bízik abban, hogy képes meghozni a megfelelő döntéseket:

A cikk lejjebb folytatódik

- Akiről úgy érzi, hogy nem tud beállni a sorba, és nem felel meg a klub alapelveinek, attól meg kell szabadulnia. Emlékszem, mikor Mauricio Pochettinót kinevezték a Tottenham élére, elmentem meglátogatni és volt egy táblája, aminek az egyik oldalán azok a játékosok voltak, akik dolgozni akartak, a másik pedig azok, akik nem. Most nézzék meg a Tottenhamet. Brilliáns munkát végzett mindazokkal együtt akik az elmúlt két-három évben a toborzásért feleltek. Ehhez azonban kemény döntéseket kellett hoznia, és a Unitednél is erre van szükség, még ha ezzel pénzt is veszít a klub.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!