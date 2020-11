Neuer beállítja és megdönti az örökös német kapusrekordot

A és a német válogatott 34 éves vébégyőztes kapusa, Manuel Neuer az ukránok elleni szombati mérkőzésen beállítja, a pár nap múlva esedékes spanyolok elleni találkozón pedig megdönti Sepp Maier örökös rekordját.

Neuer a 95. válogatott meccsére készül - a korábbi kapuslegenda is épp eddig jutott, amikor 1979-ben szögre akasztotta a csukáját. Aligha gondolta volna akkor, hogy négy évtizeted kell várnia arra, hogy valaki átadja a múltnak a rekordot.

Sepp Maier 1966 és 1979 között, azaz 13 év alatt érte el ezt a meccsmennyiséget, Neuernek - a korábbi hosszas sérülése ellenére - csak 11 évre volt szüksége arra, hogy egalizáljon. A korábbi kapuslegenda előre gratulált a világ legjobbjának tartott hálóőrének/söprögetőjének:

Maier biztos abban, hogy Neuernek sikerül a "századosi" cím, sőt szerinte a 120-as álomhatárt is elérheti.

